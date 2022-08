Care este cel mai bine plătit loc de muncă din România. Salariile pot ajunge și la 40.000 de lei pe lună

Cu toate acestea, scumpirile extrem de mari care lovesc România afectează inclusiv românii care s-au văzut cu salariile mărite, potrivit specialiștilor în HR. Așadar, situația bizară s-ar traduce astfel: salariile cresc, însă în realitate scad din cauza inflației.

IT-iștii câștigă și 40.000 de lei pe lună

„Companiile au încercat să țină pasul cu inflația și Creșteri salariale au existat și anul acesta așa cum se întâmplă cel puțin în companiile care au politici de personal foarte bine conturate an de an. Statisticile arată o creștere a salariilor cu până la 10% ca medie anul acesta.

În plus, companiile care deja și-au prevăzut creșteri salariale în bugete la început de an sau la finalul anului trecut nu pot interveni tot timpul să ajusteze aceste bugete ori de câte ori crește rata inflației mai ales dacă discutăm despre un număr mare de persoane din compania respectivă. Ca atare, ajungem la situații în care, deși salariul mi-a crescut, din cauza contextului economic de fapt veniturile noastre totale scad”, a declarat Corina Diaconu pentru

Cel mai bine plătit român rămâne cel care a urmat o carieră în IT. Aici salariile pot ajunge și la 40.000 de lei pe lună. Același lucru e valabil pentru pozițiile de management.

”Dacă ar fi să facem un top, în continuare acesta este dominat de IT, ca și în anii trecuți, dar și de pozițiile de management. Acestea sunt cumva salariile maxime pe care le au în prezent acești specialiști, , a punctat experta.

Cele mai mari salarii le au bucureștenii, urmași de clujeni, timișoreni, brașoveni sau ieșeni. Conform specialiștilor, o poziție de management în IT e plătită cu 40.000 de lei, un arhitect IT câștigă 35.000 de lei, cam același salariu pe care îl are un director financiar. Programatorii PHP pot câștiga, la rândul lor, 30.000 de lei pe lună. Alte domenii bine plătite sunt vânzările și big pharma.

”În vânzări sunt iarăși salarii foarte bune. Au fost întotdeauna, în domeniul pharma, și ei au fost privilegiați și de fiecare dată salariile au fost consistente. Domeniul retail, anumite companii din domeniul retail, din nou, au salarii consistente”, a completat Corina Diaconu.

În România, salariul mediu net a fost în iunie de 3.977 de lei, mai mare cu 49 de lei față de luna precedentă. Cu toate acestea, inflația nu le permite oamenilor să se bucure de acești bani, din contră.

Între timp, în sectorul bugetar, salariile au scăzut cu 11.7% față de luna precedentă, în condițiile în care în luna mai 2022 oamenii au primit tichete de vacanță care au urcat semnificativ câștigul lunar.