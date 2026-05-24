Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Lumea fotbalului înseamnă azi, pe lângă performanțe, și mulți bani. Care este, azi, cel mai bogat cuplu din sportul urmărit de miliarde de oameni. Cine îi ”bate” pe Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.
Adrian Baciu
24.05.2026 | 09:45
Ce avere colosală are cel mai bogat cuplu din fotbalul mondial, David și Victoria Beckham. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Anual, aproximativ 3,5 miliarde de oameni urmăresc fotbalul la nivel global, fie la TV, online sau pe ”viu”, de pe stadioane. Aceste cifre aduc și bani, foarte mulți bani, de ordinul miliardelor de dolari. Treptat, fotbaliștii și soțiile lor au ajuns să aibă în conturi sute de milioane sau chiar miliarde. Care este, în 2026, cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Mulți ar fi tentați să spună Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez. Răspunsul este altul. E vorba de două vedete.

David și Victoria Beckham, cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului

De la un an la altul, clasamentul celor mai bogate personalități din fotbal a suferit schimbări radicale. Fotbaliștii au prins transferuri în zone pline de bani, s-au retras, au investit în fel și fel de afaceri, iar conturile lor fie s-au rotunjit, fie s-au prăbușit. Constant, în ultimul deceniu, două nume au fost echivalente cu topul averilor: Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Împreună cu partenerelor lor de viață, cei doi fotbaliști care au rescris istoria fotbalului prin performanțele lor individuale și cu echipele de club au ajuns să adune sume astronomice. La ora actuală, nici Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez și nici Lionel Messi – Antonela Roccuzzo nu sunt pe locul 1 atunci când vorbim de cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului.

Presa internațională a prezentat, la mijlocul lunii mai, o nouă ierarhie a banilor. Aici, pe locul 1 la capitolul cuplurilor din fotbal găsim două veritabile staruri britanice: David, 51 de ani, și Victoria Beckham, 52 de ani. Pe 15 mai 2026, The Times prezenta o veste bombă pentru lumea sportului și a finanțelor celebrităților: Sir David Beckham, alături de soția sa, Lady Victoria Beckham, au devenit oficial primul cuplu miliardar din istoria Regatului Unit. Averea lor combinată este estimată acum la 1,185 miliarde de lire sterline, undeva la 1,6 miliarde de dolari. Această bornă colosală marchează un salt uluitor față de cele 500 de milioane de lire sterline la care se afla cuplul cu doar un an înainte.

Ce avere au Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Nu cu mult în spatele lui Beckham și a fostei soliste Spice Girls îi avem pe Cristiano Ronaldo și pe Georgina Rodriguez. Cei doi au o avere netă combinată în 2026 de 1,4 miliarde de dolari. Veniturile jucătorului de la Al Nassr provin din contractul cu saudiții, salariile din întreaga carieră, un contract pe viață cu Nike și numeroase afaceri. Dincolo, Georgina Rodríguez și-a construit propria carieră de succes.

Potrivit Celebrity Net Worth, averea sa netă se situează între 10 și 12 milioane de dolari. Ea câștigă din modeling, parteneriate cu branduri și promovări pe rețelele sociale. Este, de asemenea, vedeta serialului Netflix ”I Am Georgina”, care prezintă viața ei de zi cu zi și munca. Serialul a avut mai multe sezoane, ceea ce i-a crescut enorm popularitatea la nivel global.

Top 5 cele mai bogate cupluri din fotbal. Ce loc ocupă Lionel Messi și Antonela Roccuzzo

Dacă fotbalistic stă mai bine, din punct de vedere financiar, Lionel Messi, 38 de ani are șanse mici să-l depășească pe rivalul său Cristiano Ronaldo. Averea netă a campionului mondial și a soției sale, Antonela Roccuzzo, 38 de ani, în 2026, este estimată la aproximativ 800-850 de milioane de dolari.

Imediat după Messi și soția sa, în acest top îi avem pe Neymar și Bruna Biancardi. Averea lor urcă spre 450 de milioane de dolari. Majoritatea sumei fotbalistului vine din contractele sale din fotbal. A avut salarii colosale la PSG, Al-Hilal, iar acum la Santos. Neymar mai are și sponsorizări mari (Nike, etc.) și investiții. Bruna este influencer și model cu zeci de milioane de urmăritori pe Instagram.

Top 5 cu cele mai bogate cupluri din fotbal este încheiat de Wayne și Coleen Rooney. Wayne Rooney are o avere uriașă cumulată din salariile uriașe de la Manchester United, contracte de publicitate și investiții imobiliare. Este considerat cel mai bogat manager de fotbal din lume în 2026. Soția sa, Coleen, s-a afirmat în televiziune prin prezentarea unor emisiuni faimoase. Combinate, averilor lor urcă la 240-260 milioane de dolari.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
