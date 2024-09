Care este cel mai bun ulei pentru prăjit. Se găsește în orice magazin și nutriționistul Cristian Mărgărit îl recomandă: “Ține foarte bine”

Nutriționistul Cristian Mărgărit a spus care este cel mai bun ulei pentru prăjit. Se găsește în orice magazin, iar dacă alegi să îl folosești vei avea doar de câștigat. Despre ce este vorba și ce are diferit față de celelalte?

Care este cel mai bun ulei pentru prăjit

Alimentele prăjite sunt de multe ori mai delicioase decât cele coapte sau cele fierte. De altfel . Iar același lucru e valabil și când vine vorba de șnițele.

Totuși, sau își dorește un stil de viață mai sănătos, trebuie să fie atent la acest detaliu. Uleiul în exces îngrașă, iar dacă alegem anumite tipuri ne putem confrunta și cu o serie de probleme de sănătate.

Specialistul în nutriție alimentară Cristian Mărgărit vine însă cu niște sfaturi utile. El a spus care este cel mai bun ulei pentru prăjit. În același timp, nutriționistul a explicat și ce avantaje are.

Se pare că uleiul încălzit prea mult poate să devină toxic. Tocmai din acest motiv, e recomandat că în tigaie să punem o cantitate mai mare de ulei. Aceasta se încălzește mai greu și totodată înmagazinează căldura.

„Uleiul încălzit prea tare poate deveni toxic. Uleiul nu trebuie încălzit la o temperatură mai mare de 120°C, chiar și atunci când prăjim un aliment. Prefer să pun o cantitate mare de ulei în oală, care se încălzește mai greu, înmagazinează căldură și care poate fi scurs foarte bine”, a explicat nutriționistul.

De ce să folosești ulei de floarea soarelui

Care este cel mai bun ulei pentru prăjit însă? Unul care se găsește oriunde, mai exact cel rafinat de floarea soarelui. Acest ulei este unul ieftin și se folosește și foarte ușor. Iar spre deosebire de altele vine și cu o serie de avantaje.

Nutriționistul precizează că acest tip de ulei ține foarte bine la prăjit. Deși cel de măsline este într-adevăr mai sănătos, e de preferat să fie utilizat în salate și nicidecum să fie încălzit la un punct atât de ridicat.

”Acest ulei rafinat de floarea-soarelui este foarte mult hulit, pentru care are foarte mult Omega-6, despre care știm că are un potențial inflamator. Nu tot ce e Omega e bun, Omega-6 în exces aduce dezechilibre organismului. Acest ulei, pe lângă multe efecte negative, are și o calitate pozitivă, ține foarte bine la prăjit.

Ne interesează ca uleiul pe care îl folosim să fie rezistent la gătit pentru că uleiurile sunt sensibile la căldură, la oxidare și rezultă compuși toxici. Nu recomand uleiul de floarea-soarelui pentru salată, dar pentru prăjit rămâne în top”, a declarat pentru Cristian Mărgărit, specialist în nutriție alimentară.