Care este cel mai mare regret al Soranei Cîrstea, după 20 de ani în tenis. Sportiva a spus totul abia acum

A început să practice tenisul când avea doar 4 ani. A trecut prin toate etapele, însă cu cât se apropie de mai mult de retragere vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Sorana Cîrstea știe care este cel mai mare regret al său.

Sorana Cîrstea, despre remușcarea pe care o are în tenis

Sorana Cîrstea este un reper pentru mulți tineri din România care vor să practice un sport de performanță. S-a apucat de la o vârstă fragedă. În momentul de față are o carieră care se întinde pe 20 de ani.

Celebra jucătoare de tenis a făcut numeroase sacrificii de-a lungul anilor. E gata să iasă din circuit, dar asta nu înseamnă că nu are o Cu toate acestea, este realistă și conștientă de parcursul său.

A ajuns într-un punct al carierei sale în care știe care sunt părerile de rău pe care le are legat de pasiunea sa, începută încă din copilărie. Când era mică nu reușea să ajungă la zilele de naștere ale prietenilor sau în excursiile de la școală.

În prezent, fericirea ei nu mai depinde de rezultate, lucrurile schimbându-se radical în ultimii ani. E împăcată cu eforturile pe care le depune la antrenamente și pe teren. Regretul cel mai mare este strâns legat de momentele în care nu s-a bucurat din plin de tenis.

„Am acceptat acest lucru și am avut noroc de niște părinți care mi-au explicat că, cu cât îți realizezi mai devreme prioritățile în viață, cu atât vei ajunge mai sus. Tot timpul am încercat să gândesc așa.

Mi-am spus mereu că voi avea timp, după carieră, pentru tot ceea ce îmi doresc. Dar da, sunt multe sacrificii. De exemplu, nu am mai sărbătorit Revelionul de 21 de ani. Pe 31 decembrie sunt, de obicei, la turneu în Australia.

La fel și Crăciunul — în ultimii 20 de ani, probabil am făcut doar 5–6 Crăciunuri acasă”, a explicat Sorana Cîrstea, într-un interviu pentru .

Sorana Cîrstea: ”Acum am ajuns la o maturitate”

Tenismena a făcut un . Sorana Cîrstea consideră că a evoluat enorm și că este o cu totul altă persoană față de perioada în care pășea pentru prima oară pe terenul de tenis.

„Un alt lucru pe care mi-aș fi dorit, când aveam 19 ani, să-l fac era să mă bucur mai mult de tot ceea ce înseamnă acest sport, să mă bucur mai mult de carieră. Eram extrem de concentrată pe rezultate.

Acum am ajuns la o maturitate în care, normal, sunt ambițioasă, sunt foarte competitivă, am obiective de clasament, de joc, de progres, însă, în același timp, mă bucur de fiecare, de proces și nu mă gândesc doar la destinație.

Acesta este, cred eu, cea mai mare schimbare între Sorana de acum 10–15 ani și Sorana de astăzi: mă bucur mai mult de fiecare moment, indiferent dacă rezultatul final este unul bun sau nu”, a completat Sorana Cîrstea, pentru aceeași sursă.

Mai mult, jucătoarea de tenis este de părere că pentru a avea o carieră împlinită și cu obiective înalte este nevoie de sacrificii. E conștientă că nimic nu este ușor, subliniind că lucrurile care merită se obțin întotdeauna greu.