Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă

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Gică Hagi (61 de ani), actualul selecționer al României, a rămas cu un gust amar după Campionatul Mondial din 1994. „Regele” trăiește și acum cu regretul că, la Mondialul american, nu a dat piept cu unul dintre adversarii săi preferați.

Marele regret al lui Gică Hagi după CM 1994

Sfertul de finală de la CM 1994 rămâne cea mai importantă realizată de „tricolori” la un turneu final de Campionat Mondial. Echipa noastră națională a fost foarte aproape de semifinale, dar Dacă ar fi trecut de reprezentativa nordică, Hagi & Co. s-ar fi luptat cu Brazilia pentru un loc în marea finală.

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„(n.r. – Era vreun adversar de la CM 1994 pe care v-ați fi dorit să îl întâlniți și vă pare rău că nu ați avut ocazia?) Brazilia toată. E cel mai mare regret. Noi toți ne vedeam acolo, simțeam că vom fi în semifinala cu Brazilia. Voiam să jucăm cu brazilienii. Cred că tactica ar fi fost la fel ca în celelalte meciuri mari, iar ca valoare eram pe acolo, aproape de brazilieni.

Chiar foarte aproape, drept dovadă că i-am bătut după mulți ani când am jucat un meci demonstrativ la Timișoara. Atunci eram mai în vârstă. Ha, ha, ha! Dar tactica ar fi fost la fel: șapte jucători care făceau bine faza defensivă și trei jucători care atacatu foarte bine. Așa juca Brazilia, la fel juca și România. Pe căldura aia chiar trebuia să joci așa. Era foarte cald”, a declarat Gheorghe Hagi, pentru I AM SPORT Magazine.

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Brazilia a câștigat Cupa Mondială în 1994

În 1994, Brazilia, adversara pe care și-ar fi dorit să o întâlească Hagi, avea să câștige Cupa Mondială, în fața Italiei, după loviturile de departajare. , care îi avea în lot pe Taffarel, Mauro Silva, Bebeto, Dunga, Romario, Cafu și chiar Ronaldo. „(n.r. – Ar fi semănat cu meciul cu Argentina, nu?) Același lucru, da. Dar cu Argentina au fost tranziții mai multe. Altfel, eram cam pe acolo, da, același tip de meci. Unul foarte frumos.

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Noi ne apăram la mijlocul terenului, în treimea medie. Era foarte greu să faci pressing pe căldurile alea, la 40 și ceva de grade. Mai ales să faci așa ceva din trei în trei zile. Trebuia să adaptăm tactica la condițiile de acolo, ceea ce noi am făcut, de aceea ne-a și mers foarte bine. Păcat de… Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion! (n.r. – Fără înfrângere) Exact! Nu am pierdut meciul”, a adăugat „Regele fotbalului românesc”.

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