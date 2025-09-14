Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”

Gabi Tamaș a jucat pe postul de fundaș la echipe precum Dinamo București, West Bromwich și Hapoel Haifa. Sportivul a spus acum care este al său. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, difuzată la Antena 1.

Gabi Tamaș de la Asia Express și cel mai mare viciu

În competiția , moderată de Irina Fodor, a fost dezvăluit care este cusurul major al lui Gabi Tamaș. Fostul jucător nu a reușit să stea departe de acesta nici în emisiunea în care face echipă cu Dan Alexa.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, sportivul a dezvăluit că are un viciu și uneori nu se poate abține. Acest lucru a fost observat în competiția de la Antena 1, în ediția difuzată marți, 9 septembrie 2025. Fotbalistul a primit un coș cu alimente românești.

Printre produsele fabricate în România s-a aflat și o sticlă de pălincă. Toate alimentele trebuiau să ajungă la persoana care urma să-i găzduiască, însă vedeta a făcut un gest neașteptat. Se pare că nu s-a putut înfrâna.

A gustat puțin din sticla de pălincă, Gabi Tamaș informând gazda în acest sens. Totodată, fotbalistul a făcut mai multe dezvăluiri despre acest viciu. Recunoaște că i-a plăcut să meargă la șpriț alături de colegii săi.

Ce cusururi are, de fapt, Gabi Tamaș

Gabi Tamaș s-a retras din fotbal în anul 2023 din cauza unor conflicte pe care le-a avut cu Condordia Chiajna. Jucătorul nu s-a ferit niciodată să spună că îi place să consume băuturi alcoolice. În media sunt numeroase imagini în care bea.

Pe de altă parte, susține că este un bărbat fidel partenerei sale de viață. E însurat de foarte multă vreme cu Ioana, o femeie superbă care se menține în formă maximă. Aceasta i-a dăruit și o fiică, concurentul de la Asia Express precizând că nu a înșelat-o deloc.

„N-am avut viciul înșelatului. Am avut altele, da. Îmi place să mă duc la un șpriț, să nu mă ascund. Adică mie nu-mi place să stau în casă și să beau cu soția, ne îmbătăm ca chiorii.

Nu, tată! Dacă vreau să beau un șpriț, mă duc frumos la restaurant, mă duc la o discotecă, cum merg toți. Că sunt mai mediatizat și mă fotografiază pe mine, nu-i treaba mea.

Am avut foarte mult de pierdut din asta…”, a povestit Gabi Tamaș în podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar”, unde a fost invitat alături de Dan Alexa, scrie . Cei doi sportivi sunt concurenți în emisiunea Asia Express, de la Antena 1.

Gabi Tamaș: ”Voi credeți că sportivii nu beau sau cum?”

„Știi care-i problema? Toți au spus: Tamas, bețivul! Bețivul e bețiv, alcoolicul e alcoolic. Că-ți place șprițul e altceva. Bețivul bea în fiecare zi”,Alcoolicul bea Fernet dimineața când se trezește.

Ăia-s bețivii… că-ți place să stai la un șpriț e cu totul altceva. M-a sunat vreun prieten să zică: «Gabi, hai la cofetărie să mâncăm o prăjitură!»? Dacă vă dau scris ce am făcut în alte țări, trebuia să mă dea afară de la West Brom și să-mi pună crucea.

În Anglia fotbaliștii trosnesc. Voi credeți că sportivii nu beau sau cum? Atleții sau boxerii sau ceilalți nu beau? Ce, sunt pocăiți?!”, a completat Gabi Tamaș, în interviul de pe Youtube.

În contextul acesta Dan Alexa a declarat că fotbalistul este o persoană care nu poate fi schimbată. Aceasta ar fi cel mai probabil cea mai mare greșeală a unui antrenor. Mai mult, vedeta are un puseu de personalitate care îi dă o mare încredere.

Totodată, Gabi Tamaș este conștient de calitățile sale fotbalistice. Dan Alexa este ferm convins că în momentul în care colegul său de la Asis Express bea toată noaptea nu are nicio problemă a doua zi pentru că este în continuare bun pe teren.