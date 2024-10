Care este cel mai sănătos aliment din lume. Deși nu costă nimic, puțini sunt românii care îl mai consumă în prezent

Care este cel mai sănătos aliment din lume. Chiar dacă românii nu trebuie să scoată niciun leu din buzunar pentru el, puțini sunt cei care aleg să îl mai consume.

Care este cel mai sănătos aliment din lume

Unele alimente sunt o adevărată comoară pentru organism. Poate că nu mulți români știu, dar cel mai sănătos aliment din lume crește și la noi în țară. Deși este ieftin, puțini sunt cei care îl mai consumă.

poate fi consumat de către oricine, căci are o mulțime de beneficii pentru organism. Ține la distanță majoritatea problemelor de sănătate și este o sursă bogată de vitamine.

Hribul, căci despre el este vorba, este un aliment pe care puțini români îl mai consumă în prezent. Chiar dacă este folosit în diverse preparate, preferințele pentru el sunt din ce în ce mai puține.

Totuși, este important de menționat că nu clasica ciupercă este cel mai sănătos aliment din lume, ci planta acvactică. Pentru mulți români, s-ar putea să fie familiare denumirile de Brâncuță, Năsturel, sau Măcriș de apă.

Originile Năsturelului vin tocmai din Asia Centrală, dar crește și în Europa. Au existat momente în care a jucat în rol esențial în bucătării și a fost folosit pe post de ingredient principal în multe preparate. Datorită beneficiilor sale, Năsturelul a fost folosit și ca remediu naturist.

Care sunt beneficiile consumului de hrib

Poate că nu multă lume, dar . Nu degeaba este considerat cel mai sănătos aliment din lume, căci acesta conține nici mai mult, nici mai puțin de 15 vitamine esențiale pentru organism.

Acest hrib are mai mult calciu chiar și decât laptele și a reușit să ia fața altor 41 de fructe și legume la capitolul beneficii pentru organism. În urma unui studiu realizat de Universitatea William Peterson din New Jersey, s-a ajuns la concluzia că Năsturelul are vitamina A, C, E și K, dar și fier, calciu și acid folic.

Năsturelul poate fi introdus fără nicio problemă în alimentație. Este recunoscut datorită proprietăților sale benefice pentru sistemul imunitar și este considerat aliatul de nădejde al unei inimi sănătoase.

Acest hrib ajută la topirea kilogramelor în plus, îmbunătățește vederea și poate ameliora problemele digestive. De asemenea, Năsturelul are și proprietăți anticancerigene.

Chiar dacă este un aliment cu multe beneficii pentru organism, sunt și persoane care nu îl pot consuma. Hribul este contraindicat femeilor însărcinate, copiilor și persoanelor care suferă de ulcer gastric.