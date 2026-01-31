Sport

Care este cel mai scump lucru pe care îl deține Cristiano Ronaldo. A plătit pe el aproape 60 de milioane de dolari

Cristiano Ronaldo are o avere impresionantă, astfel că își permite să își cumpere absolut orice. Care este, în acest moment, cel mai scump lucru pe care îl deține starul portughez.
Adrian Baciu
31.01.2026 | 10:38
Cristiano Ronaldo a dezvăluit care este cel mai scump lucru pe care și l-a cumpărat. Sursa foto: colaj Fanatik
Cristiano Ronaldo a marcat o bornă senzațională în viața sa, în urmă cu un an. Starul portughez care evoluează în prezent la Al Nassr, în Arabia Saudită, a devenit primul fotbalist miliardar. Grație averii sale, acesta face achiziții de-a dreptul impresionante. Care este cel mai scump lucru pe care îl deține fostul Balon de Aur.

Cristiano Ronaldo a realizat cea mai scumpă achiziție din viața lui. Suma colosală plătită de starul portughez: aproape 60 de milioane de dolari

Cristiano Ronaldo este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Statul lusitan are în vitrină aproape toate trofeele importante la nivel internațional. În plus, distincțiile personale au venit cu nemiluita, în special în ”epoca” în care acesta a evoluat la unele dintre cele mai galonate echipe de pe continent (Manchester United sau Real Madrid).

Cu timpul, ”CR7” a început să adune tot mai mulți bani. Din salarii și din publicitate, portughezul a ajuns acum să treacă de un miliard de dolari avere. Peste doar câteva zile, pe 5 februarie, Ronaldo va împlini vârsta de 41 de ani și încă nu pare a se gândi să pună ghetele în cui.

În ciuda vârstei sale, Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume. La capitolul salarii din fotbal, nimeni nu se apropie măcar de lusitan. În prezent, raportat la sezonul 2025-2026, salariul său de bază estimat este de aproximativ 208 milioane de euro. Așadar, circa 4 milioane de euro pe săptămână.

Recent, într-un interviu acordat emisiunii Piers Morgan Uncensored, Ronaldo a vorbit pe larg despre viața sa, despre bani, despre hobby-uri și despre cele mai recente achiziții.

Fotbalistul portughez a dezvăluit, printre altele, că cel mai scump obiect pe care l-a cumpărat vreodată nu este o mașină sau o vilă, ci avionul său privat personalizat. E vorba de un Bombardier Global Express XRS pe care l-a achiziționat în urmă cu doi ani, notează publicația Forbes.

Cum arată avionul de zeci de milioane de euro cumpărat de Cristiano Ronaldo

În media au apărut și imagini cu aeronava de lux aflată în proprietatea lui Cristiano Ronaldo. Acest Bombardier Global Express XRS este, de fapt, un jet privat de lux. Are o capacitate la bord de până la aproximativ 14 pasageri.

Cum era de așteptat, aeronava a fost personalizată după gustul lui Ronaldo, cu o vopsea specială în nuanțe de negru și gri, având inscripționate pe fuselaj inițialele ”CR7” și o siluetă reprezentativă a lui Ronaldo. Interiorul este și el la fel de spectaculos. Apar aici tonuri deschise, cu detalii din lemn și materiale de lux. Valoarea estimată a acestui avion depășește 57 – 58 de milioane de dolari la momentul achiziției.

Care sunt cele mai tari mașini din garajul lui Cristiano Ronaldo

În interviul citat de Forbes, Cristiano Ronaldo a recunoscut că acest avion este cea mai costisitoare achiziție din viața lui. Vedeta lui Al Nassr mai deține, de asemenea, o colecție impresionantă de mașini de lux. Sunt peste 40 de automobile în garajul portughezului.

Printre piesele auto din colecția Ronaldo putem enumera: un Bugatti Centodieci (estimat la 10 milioane de dolari), un Chiron și un Veyron. Mai sunt și niște modele Ferrari, precum F40, F12 TDF, și 599 GTO. Alte mărci de lux din garajul lui CR7 sunt: McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Aventador, și diverse modele Mercedes-AMG, notează Bcchauto.

Ce avere are Cristiano Ronaldo

În iunie 2025, Cristiano Ronaldo și-a prelungit contractul cu Al-Nassr cu două sezoane. Pentru a-l păstra pe portughez în Asia, saudiții au trebuit să-i mărească salariul la 200 de milioane de euro pe an. În cadrul acestei operaţiuni, portughezul a devenit şi coproprietar al Al-Nassr, cu o cotă de 10-15%.

Grație salariului astronomic de la Al-Nassr, a contractelor de sponsorizare și a altor venituri, Ronaldo figurează printre cei mai bine plătiți sportivi din lume. Portughezul are venituri anuale totale ce trec de 250–260 milioane de dolari.

Cu venituri sale care au explodat în ultimii ani, Cristiano Ronaldo a ajuns să adune o avere netă estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index și Forbes.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
