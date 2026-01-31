ADVERTISEMENT

Despre controversa privind cel mai vechi derby din fotbalul românesc s-a scris și s-a vorbit mult în spațiul intern. Au fost voci care au indicat disputa Rapid – Petrolul ca fiind cea mai îndelungată. Adevărul este însă altul. E adevărat, echipa din Giulești e implicată în ”ecuație”, însă rivala ei nu vine din sud, ci din Ardeal.

Care este cel mai vechi derby din fotbalul românesc. Dovada că nu e Rapid – Petrolul, surpriza e mare

În cadrul emisiunii ”Oldies But Goldies” de la FANATIK, Andrei Vochin a făcut lumină în dezbaterea legată de cel mai longeviv derby din fotbalul românesc. Au existat și încă mai sunt voci care spun că Rapid vs Petrolul ar fi cel mai vechi duel.

Invitatul permanent al lui Horia Ivanovici de la această emisiune de colecție a venit cu dovezi istorice de necontestat, care spun clar faptul că este, de fapt, cel dintre Rapid și Universitatea Cluj.

”(n.r. Rapidul – U Cluj. Ce are atât de special? Pentru că, repet, înțeleg că o să fie o dezvăluire foarte tare) Este cel mai vechi meci între actualele echipe din SuperLiga”, a spus, din start, Andrei Vochin.

Oficialul FRF a venit apoi cu dovezile istorice care atestă faptul că Rapid – Petrolul nu are ”dreptul” de a se numi cel mai vechi derby. ”Acum, controversa de unde pleacă? (n.r. Deci nu e Petrolul – Rapid primul derby?). Cel care este numit primul derby Petrolul-Rapid poate fi considerat doar dacă mergem pe firul istoriei și vedem cum s-a creat Petrolul, care Petrolul s-a creat în 1952 abia, trimițând echipa din București, Flacăra, care activa în București, au trimis-o să joace la Ploiești.

Această echipă Flacăra provenea din Juventus București, campioana României în sezonul 1929-1930. Titlu care, până la urmă, cu acte, a fost atribuit tot Petrolului. Acela ar fi primul titlu al Petrolului când Petrolul nici nu știa că se numește Petrolul sau că Ploieștiul are vreo echipă. Dar, pentru că partea juridică a tras această concluzie, în istorie Petrolul va rămâne și cu titlul respectiv. Va considera că primul meci între aceste echipe s-a jucat, de fapt, în meci Juventus București-CFR București și ăsta ar fi fost primul meci din acel primus derby”, a mai explicat Vochin.

De ce duelul Rapid – U Cluj este considerat cel mai vechi derby din fotbalul românesc

care arată faptul că Rapid-Petrolul e bătut de Rapid-U Cluj când vine vorba de longevitate. Astfel, raportat la ce știau oamenii în momentul disputării meciurilor, e indubitabil faptul că duelul dintre giuleșteni și ”Șepcile Roșii” este cel mai vechi de pe prima scenă a fotbalului românesc.

”Dar, dacă este să judecăm după ce știau oamenii în momentul ăla, când cele două echipe s-au întâlnit, adică în 1933, nu exista noțiunea de Petrolul Ploiești, dar noțiunea de Universitatea / Știința Cluj sau Rapid / CFR București. Ei știau, ei știau că CFR București este echipa muncitorilor din București, o echipă de mare tradiție, iar Știința Universitatea Cluj era echipa studenților, echipa oamenilor învățați din Cluj.

Iar acel prim meci s-a disputat în noiembrie 1933 (n.r. Rapid vs U Cluj) și între echipele care joacă acum în prima ligă, după părerea mea, este disputa cu cea mai mare longevitate din momentul ăsta, pentru că, așa cum spuneam, primul meci a jucat în noiembrie 1933, a fost o victorie a celor de la Universitatea Cluj cu 2 la 1, goluri marcate de Grațian Sepi, de Silviu Ploeșteanu și de Ștefan Boblea”, a mai spus Vochin.

101 meciuri au fost între Rapid și U Cluj

43 victorii Rapid

40 de victorii U Cluj

Numele de legendă care a arbitrat meciul CFR București – U Cluj din 1934

Returul din sezonul 1933-1934 dintre clujeni și giuleșteni, disputat în Capitală, a fost câștigat de această dată de actuala Rapid, pe atunci CFR București, cu scorul de 1-0. Meciul din urmă cu 92 de ani a fost arbitrat de un ”anume” Teofil Moraru. Acesta a fost primul antrenor al echipei naționale de fotbal a României.

”Încă ceva foarte important. Meciul ăsta a fost arbitrat de Teofir Moraru. A fost primul selecţioner al Naționalei României. În vremea respectivă se practica… Întâi a fost selecţioner şi după s-a făcut arbitru. Şi se practică asta, că şi Costică Rădulescu a fost primul român arbitru la Campionatul Mondial din ’30, el fiind antrenor al echipei noastre.

La noi se practica această chestiune, dar Teofir Moraru a ajuns unul dintre cei mai reputaţi arbitri din campionatul României, a arbitrat peste 100 de meciuri în campionatul României, iar meciul ăsta a fost arbitrat de el”, povestește Vochin.

Un amănunt interesant despre cele două formații de tradiție, Rapid și U Cluj, este acela că acestea sunt singurule cluburi cărora marele ziarist Ioan Chirilă le-a dedicat o carte.

”Nu este întâmplător faptul că marele nostru cronicar sportiv, Ioan Chirilă, a scris două cărți dedicate unor echipe de fotbal din România și acestea au fost Rapid și U Cluj: Glasul Roților de Tren și Șepcile Roșii pentru clujeni”, mai dezvăluie Andrei Vochin.