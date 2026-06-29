Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care rușii s-au supărat pe decizia lui Emil Boc. Morți ciudate, audieri ale KGB-ului și o femeie care l-a înnebunit pe Vladimir Putin

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Tensiuni în relațiile dintre România și Rusia, după ce primarul Clujului, Emil Boc, a interzis intonarea imnului Rusiei la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca. Delegația rusă s-a retras din competiție, iar oficialii moscoviți au reacționat dur. În prim-plan a apărut și numele Alinei Kabaeva (43 de ani), fostă gimnastă campioană olimpică, despre care, de-a lungul timpului, s-a scris că ar fi iubita lui Vladimir Putin (73 de ani). Jurnalistul moldovean Vitalie Cojocari, remarcat pentru analizele și relatările despre zonele de conflict internaționale, a făcut o amplă radiografie a cazului. Sinteza, în rândurile de mai jos.

Conflict diplomatic între România și Rusia după decizia lui Emil Boc

Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj trebuia să fie unul dintre cele mai importante evenimente sportive găzduite de România în 2026. Federația Internațională de Gimnastică anunțase anterior că sportivele din Rusia vor putea concura sub drapelul național, iar în cazul câștigării unei medalii de aur urma să fie intonat și imnul Federației Ruse. Decizia a stârnit nemulțumire în mai multe țări, inclusiv în Ucraina. Astfel, înainte de startul competiției de la poalele Feleacului,

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Moscova a amenințat România

Scandalul nu s-a oprit la retragerea delegației Rusiei de la Cupa Mondială de gimnastică, iar țara noastră a primit amenințări de la Moscova. de a mai organiza competiții internaționale de gimnastică. Oficialul rus a plusat și a transmis că e necesar ca România să primească o lecție și a folosit expresia „voievozașii locali”, cu intenția de a-l ironiza pe Emil Boc.

La atac a ieșit și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a acuzat România de „rusofobie” și a afirmat că situația demonstrează „dezordinea care domnește în România”, fără a da și alte explicații. Edilul Clujului nu a făcut pasul în spate și a explicat că, atunci când orașul a acceptat să fie gazda Cupei Mondiale de gimnastică ritmică, nu a fost informat că imnul Rusiei poate fi intonat în România.

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Pe cine ar fi supărat, de fapt, Emil Boc

Potrivit jurnalistului moldovean Vitalie Cojocari, care are conexiuni importante în spațiul ex-sovietic, motivul de supărare al Rusiei ar avea legătură directă cu fosta campioană olimpică Alina Kabaeva. Fosta gimnastă e una dintre simbolurile Rusiei datorită performanțelor obținute în acest sport. Kabaeva are bronz la Sydney 2000, aur la Atena 2004 și numeroase titluri mondiale și europene.

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Chiar și după retragerea din gimnastică, Kabaeva a rămas o personalitate extrem de importantă în sportul rus. Fosta sportivă e implicată constant în proiecte dedicate gimnasticii ritmice. Printre acestea se numără și complexul sportiv „Grația Cerească”, construit la Soci, unde sunt pregătite tinere gimnaste și care este frecvent promovat de televiziunile din Rusia.

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Alina Kabaeva și Vladimir Putin, relație secretă?

În plus, numele Alinei Kabaeva a fost asociat în ultimii 20 de ani cu cel al lui Vladimir Putin. În 2008, publicația rusă Moskovskii Korespondent a scris că între fosta gimnastă și președintele Rusiei ar exista o relație. Informația nu a fost confirmată niciodată de Kremlin, iar Vladimir Putin a respins de-a lungul timpului speculațiile privind viața sa privată.

Cu toate acestea, numeroase investigații publicate ulterior de jurnaliști și organizații media independente au continuat să susțină că Alina Kabaeva ar avea o relație apropiată cu liderul de la Kremlin și că cei doi ar avea copii împreună. Aceste informații nu au fost confirmate oficial. În ultimii ani, Kabaeva a apărut foarte rar în public, iar autoritățile ruse păstrează discreția în privința vieții sale private. În acest context, Cupa Mondială de la Cluj ar fi reprezentat una dintre primele participări importante pe scena internațională pentru sportivele crescute de Alina Kabaeva.

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Sfârșit tragic pentru jurnalistul care a scris despre Kabaeva și Putin

De presupusa relație dintre Alina Kabaeva și Vladimir Putin se leagă un episod înfiorător și un mister neelucidat. Jurnalistul Grigori Nekhoroșev, fost redactor-șef la Moskovskii Korespondent, a fost unul dintre primii care au publicat informații despre o legătura amoroasă dintre fosta campioană olimpică și președintele Rusiei. La scurt timp după apariția articolului, publicația s-a închis. Ulterior, jurnalistul a povestit că a fost audiat de serviciile de securitate ruse, succesoarele fostului KGB.

Grigori Nekhoroșev a părăsit Rusia și s-a mutat în Letonia, acolo unde și-a găsit și sfârșitul. Presa letonă a relatat recent că Nekhoroșev a murit pe 19 iunie, după ce ar fi consumat ciuperci otrăvitoare culese din apropierea casei în care locuia. Până acum, autoritățile nu au anunțat existența unor dovezi care să indice că moartea ar avea legătură cu activitatea sa jurnalistică.