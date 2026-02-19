Sport

Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care Tyson Fury revine în ringul de box: ”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată”

Tyson Fury a hotărât să se întoarcă în ring la mai bine de un an după ce și-a anunțat retragerea din box. Care este motivul revenirii pugilistului britanic.
Traian Terzian
19.02.2026 | 07:00
Care este de fapt adevaratul motiv pentru care Tyson Fury revine in ringul de box Maine sar putea sa nu mai vina niciodata
Tyson Fury a dezvăluit motivul pentru care a decis să revină în box. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La începutul acestui an, Tyson Fury a precizat că este gata să revină în lumea boxului. Decizia marelui luptător a surprins multă lume, însă acesta a vorbit acum despre adevăratul motiv al întoarcerii.

Tyson Fury a dezvăluit motivul pentru a decis să revină în box

Tyson Fury urmează să-l întâlnească pe rusul Arslanbek Makhmudov, în 11 aprilie, la Londra, iar în cadrul unei conferințe de presă a mărturisit că accidentul de mașină suferit de rivalul său Anthony Joshua, în care și-au pierdut viața două persoane, au stat la baza deciziei de a reveni în ring.

ADVERTISEMENT

”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată, și cred că ceea ce m-a determinat să mă răzgândesc și să revin a fost tragedia care l-a lovit pe Anthony Joshua. Nu trebuie să amâni niciodată lucrurile pentru mâine, sau pentru anul viitor, sau pentru săptămâna viitoare, pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine.

Am fost în vacanță în Thailanda cu familia de Crăciun, doar ca să scap de ploaie. Am auzit toate veștile proaste care au trecut și m-am gândit, știi ce, viața e foarte scurtă, foarte prețioasă și foarte fragilă.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Mâine este un mister, trebuie să trăim pentru ziua de azi. Și eu, trăind pentru ziua aceea, m-am hotărât acolo și apoi că mă voi întoarce la box. Este ceva ce iubesc, de care sunt pasionat și de care am fost mereu îndrăgostit. Nu există un mâine până unde să amânăm, de aceea m-am întors astăzi pentru această mare luptă”, a declarat Fury, într-o conferință de presă, conform Sky Sports.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

Predicție pentru lupta Makhmudov

Pugilistul britanic în vârstă de 37 de ani a vorbit despre decăderea boxului după retragerea sa și este convins că-l va învinge prin KO pe Arslanbek Makhmudov, care vine după două victorii obținute în 2025.

”Adevărul este că m-am întors dintr-un singur motiv: pentru a reda boxului măreția sa. De când m-am retras (…) boxul, în opinia mea, a continuat să decadă și a devenit destul de plictisitor. Trebuie să lupt cu cineva periculos ca să mă facă să vreau măcar să mă antrenez, ca să vreau să iau lucrurile în serios.

ADVERTISEMENT

Știu că nu se poate da la o parte din calea loviturilor mele. Știe că e acolo cu o legendă a luptătorului. Voi câștiga, desigur. Probabil o lovitură puternică cu mâna dreaptă. KO. Runda a șasea”, a spus Tyson Fury.

Anthony Joshua, accident teribil în Nigeria

La scurt timp după ce l-a învins prin KO în runda a șasea pe youtuberul Jake Paul, Anthony Joshua a fost implicat într-un teribil accident de mașină în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane.

Sina Ghami, preparatorul fizic al lui Joshua, și Kevin ”Latz” Ayodele, antrenorul său personal, ambii aflați pe partea dreaptă a vehiculului în timpul accidentului, au decedat. Pugilistul britanic a scăpat cu viață, dar a avut nevoie de spitalizare.

Cristi Chivu a dat o veste-șoc după Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 din...
Fanatik
Cristi Chivu a dat o veste-șoc după Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 din Champions League: „L-am pierdut pe Lautaro”. Unde s-a făcut diferența în acest meci
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul...
Fanatik
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în SuperLiga
Gestul făcut de Cristi Chivu imediat după umilința din Bodo/Glimt – Inter 3-1....
Fanatik
Gestul făcut de Cristi Chivu imediat după umilința din Bodo/Glimt – Inter 3-1. Jucătorii s-au conformat imediat
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu...
iamsport.ro
Mitică Dragomir i-a spus oficialului din SuperLiga că echipa sa va retrograda: 'Nu ai nicio șansă!'. Pe ce loc se află acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!