Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care Tyson Fury revine în ringul de box: ”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată”

La începutul acestui an, Tyson Fury a precizat că este gata să revină în lumea boxului. Decizia marelui luptător a surprins multă lume, însă acesta a vorbit acum despre adevăratul motiv al întoarcerii.

Tyson Fury a dezvăluit motivul pentru a decis să revină în box

Tyson Fury urmează să-l întâlnească pe rusul Arslanbek Makhmudov, în 11 aprilie, la Londra, iar în cadrul unei conferințe de presă a mărturisit că accidentul de mașină suferit de rivalul său Anthony Joshua, în care și-au pierdut viața două persoane, au stat la baza .

”Mâine s-ar putea să nu mai vină niciodată, și cred că ceea ce m-a determinat să mă răzgândesc și să revin a fost tragedia care l-a lovit pe Anthony Joshua. Nu trebuie să amâni niciodată lucrurile pentru mâine, sau pentru anul viitor, sau pentru săptămâna viitoare, pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine.

Am fost în vacanță în Thailanda cu familia de Crăciun, doar ca să scap de ploaie. Am auzit toate veștile proaste care au trecut și m-am gândit, știi ce, viața e foarte scurtă, foarte prețioasă și foarte fragilă.

Mâine este un mister, trebuie să trăim pentru ziua de azi. Și eu, trăind pentru ziua aceea, m-am hotărât acolo și apoi că mă voi întoarce la box. Este ceva ce iubesc, de care sunt pasionat și de care am fost mereu îndrăgostit. Nu există un mâine până unde să amânăm, de aceea m-am întors astăzi pentru această mare luptă”, a declarat Fury, într-o conferință de presă, conform .

Predicție pentru lupta Makhmudov

Pugilistul britanic în vârstă de 37 de ani a vorbit despre decăderea boxului după și este convins că-l va învinge prin KO pe Arslanbek Makhmudov, care vine după două victorii obținute în 2025.

”Adevărul este că m-am întors dintr-un singur motiv: pentru a reda boxului măreția sa. De când m-am retras (…) boxul, în opinia mea, a continuat să decadă și a devenit destul de plictisitor. Trebuie să lupt cu cineva periculos ca să mă facă să vreau măcar să mă antrenez, ca să vreau să iau lucrurile în serios.

Știu că nu se poate da la o parte din calea loviturilor mele. Știe că e acolo cu o legendă a luptătorului. Voi câștiga, desigur. Probabil o lovitură puternică cu mâna dreaptă. KO. Runda a șasea”, a spus Tyson Fury.

Anthony Joshua, accident teribil în Nigeria

La scurt timp după ce , Anthony Joshua a fost implicat într-un teribil accident de mașină în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane.

Sina Ghami, preparatorul fizic al lui Joshua, și Kevin ”Latz” Ayodele, antrenorul său personal, ambii aflați pe partea dreaptă a vehiculului în timpul accidentului, . Pugilistul britanic a scăpat cu viață, dar a avut nevoie de spitalizare.