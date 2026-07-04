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Care este, de fapt, „arma secretă” a lui Max Holloway înainte de lupta cu McGregor?! Americanul se pregătește cu un fost campion

Max Holloway are o „armă secretă” înainte de lupta cu Conor McGregor din UFC. Sportivul din America se pregătește cu un fost campion la lupte. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
04.07.2026 | 18:39
Care este de fapt arma secreta a lui Max Holloway inainte de lupta cu McGregor Americanul se pregateste cu un fost campion
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Care este „arma secretă” a lui Max Holloway înainte de lupta cu McGregor?! Americanul se pregătește cu un fost campion. Foto: Colaj Fanatik
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Conor McGregor este pe punctul de a pune capăt unei pauze de cinci ani și își pune la punct revenirea spectaculoasă în octagonul UFC. Starul irlandez va păși din nou în cușcă cu ocazia galei UFC 329, unde va da piept cu Max Holloway. Adversarul lui „The Notorius” se pregătește cu un fost campion.

Care este, de fapt, „arma secretă” a lui Max Holloway înainte de lupta cu McGregor

Suporterii MMA-ului așteaptă cu nerăbdare revenirea lui Conor McGregor în cușcă. Evenimentul UFC 329 este programat pe 11 iulie, la Las Vegas, și va fi transmis în direct în România de platforma VOYO. Cum vestea pășirii în ring a lui „The Notorius” i-a surprins pe fani, adversarul irlandezului și-a luat măsuri de precauție.

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Mai exact, Max Holloway se pregătește în această perioadă cu Jack Della Maddalena, fostul campion de la welterweight. Antrenorul este expert în lovituri la nivelul picioarelor și va încerca să perfecționeze tactica americanului înainte de startul luptei din gala UFC 329. În schimb, Conor McGregor nu a făcut publice detalii despre perioada sa de antrenament.

Max Holloway, pregătit de duelul cu McGregor

Max Holloway a prefațat duelul cu Conor McGregor, declarând următoarele: „Poate că vorbește doar ca să se monteze el însuși. Îl susțin 100%. Eu, Max ‘Blessed’ Holloway, susțin acest mesaj. Continuă să vorbești. Abia aștept să te văd când va veni ziua de sâmbătă.

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Faptul că spune că nu sunt un luptător diferit și bla, bla, bla… asta e, este ceea ce este…. Continuă să-ți spui orice ai nevoie să-ți spui. Eu am nevoie doar ca el să vină, să se prezinte pe 11 iulie și să intre în acel octagon. Iar atunci vom afla dacă are dreptate sau nu”.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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