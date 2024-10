Care este, de fapt, cea mai bună pâine pe care o poți consuma în dietă. Ce sfaturi au nutriționiștii 

Care este, de fapt, cea mai bună pâine pe care o poți consuma în . Ce sfaturi au nutriționiștii pentru toate persoanele care nu pot renunța la acest aliment, însă își doresc să nu piardă lupta cu kilogramele în plus.

Care este, în realitate, cea mai sănătoasă pâine pe care o poți include în regim când vrei să slăbești. Recomandările specialiștilor

Care este, în realitate, pe care o poți include în regim când vrei să slăbești. Recomandările specialiștilor sunt foarte simple și la îndemâna tuturor. Nu trebuie să elimini complet acest produs.

Experții spun că pâinea integrală este cea mai bună variantă atunci când ești la dietă. Aceasta are un conținut ridicat de fibre, vitamine B și minerale, printre care se numără fierul și magneziul. Acestea susțin digestia și oferă senzație de sațietate.

De asemenea, are calorii reduse, între 230 și 250 de calorii la 100 de grame. În plus, specialiștii transmit că ajută la menținerea greutății și a valorilor tensionale normale. Acest lucru a fost dezvăluit recent datorită unui studiu.

Adulții de vârsta a doua și a treia care mănâncă zilnic 2-3 felii de pâine integrală au creșteri mai mici ale dimensiunii ale taliei. Totodată, cercetarea arată că persoanele care aleg acest aliment nu au probleme cu tensiunea arterială și cu nivelul crescut al zahărului din sânge.

În altă ordine de idei, originea pâinii integrale se pierde în timp, istoricii susținând că este una dintre cele mai vechi forme de pâine. Ar fi consumată încă din perioada Neolitică, când oamenii abia începeau să cultive cereale.

Are un gust profund și ușor dulceag, iar culoarea este una pământie datorită tărâțelor și fibrelor pe care le conține. În plus, acest produs este cunoscut și datorită texturii dense și puțin aspre, crusta fiind crocantă.

Ce alte tipuri se pot mânca într-o dietă

Pâinea integrală nu este singura pe care nutriționiștii o recomandă în timpul unei diete, ci și cea de secară. Produsul are un indice glicemic scăzut, motiv pentru care ajută la menținerea energiei și nu crește brusc glicemia. Controlează pofta de mâncare și oferă constant energie.

De asemenea, specialiștii spun că pâinea de alac, preparată din făină de alac (grâu spelta), reprezintă o altă variantă sănătoasă pentru cei care doresc să țină regim alimentar. Are multe proteine și fibre și este ușor de digerat. Are un gust ușor de nucă.

În dietă se poate consuma cu mare încredere și pâinea keto sau low-carb. Aceasta are făină de migdale, semințe de in și chia și făină de cocos. Are puțini carbohidrați și este bogată în grăsimi sănătoase și fibre, fiind perfectă pentru cei care au intoleranță la gluten.