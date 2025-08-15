Care este, de fapt, miza reală pentru care FCSB se luptă în play-off-ul Europa League. Sume uriașe de bani puse la bătaie de UEFA

deși primele 50 de minute din meciul de la București au arătat groaznic. Campioana României și ar putea câștiga o sumă consistentă de bani dacă va ajunge pe tabloul principal.

FCSB, un singur pas până la faza principală din UEFA Europa League. Câți bani va câștiga pentru simpla sa prezență

La fel ca în sezonul trecut, FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor și încearcă să acceseze faza principală din UEFA Europa League. Campioana României din ultimele două sezoane poate încasa o sumă importantă din start, doar prin simpla sa prezență în faza ligii.

Dacă „roș-albaștrii” vor câștiga dubla manșă din play-off-ul Europa League, atunci UEFA îi va recompensa cu nu mai puțin de 4.310.000 de euro, sumă la care se adaugă banii din drepturile TV și bonusurile de performanță.

Care este fondul total de premii oferit de UEFA pentru Europa League și cum sunt distribuite sumele

Pentru sezonul 2025/2026 din Europa League, UEFA pune la dispoziție un total de 565 de milioane de euro, care vor fi împărțite astfel:

27.5 % pentru prezența pe tabloul principal

37.5% pentru performanțe

35% pentru noul sistem de distribuire a banilor din drepturi TV, denumit „Value Pillar”.

Ce este Value Pillar și cum se calculează

„Value pillar” este o componentă nou introdusă în sistemul de distribuție UEFA. Acest sistem înlocuiește vechile metode de distribuție bazate pe market pool și coeficient și le unifică într-un singur sistem. Acest „value pillar” va reprezenta 35% din totalul fondurilor alocate pentru echipele participante pe tabloul principal al UEFA Europa League, adică va avea o valoare de 198 de milioane de euro.

În funcție de market pool și coeficientul individual al echipelor, UEFA va realiza un clasament cu toate cele 36 de participante, iar în funcție de poziția ocupată, fiecare formație va primi o sumă de bani din televizarea meciurilor în interiorul și în afara Europei.

Pentru partea europeană, care reprezintă 75% din totalul sumei, UEFA are 666 de părți egale, în valoare de 217.000 de euro, pe care le va distribui echipelor în funcție de clasamentul stabilit, iar această sumă nu va ține cont de performanța ulterioară în competiție. Astfel, echipa de pe locul 36 va primi doar 217.000 de euro, iar cea de pe 35 va primi 434.000 de euro (217.000 x 2), în timp ce echipa ce va fi pe prima poziție va primi un adevărat jackpot de 7.812.000 euro (217.000 x 36).

Pentru partea non-europeană, care reprezintă restul de 25%, distribuția se face pe baza coeficientului UEFA din ultimii 10 ani a celor 36 de echipe, iar valoarea unei părți este de 80.000 de euro, astfel că echipa de pe primul loc va adăuga în conturi o sumă de 2.880.000 de euro (80.000 x 36).

Ce sumă de bani ar câștiga FCSB pentru fiecare punct obținut pe tabloul UEFA Europa League

În sezonul trecut de UEFA Europa League, FCSB a făcut mult mai multe puncte decât s-ar fi așteptat până și cei mai optimiști fani înaintea debutului pe tabloul principal. Campioana României a strâns 14 puncte și s-a calificat în play-off de pe locul al 11-lea.

Pentru fiecare victorie în faza ligii din Europa League, UEFA oferă o sumă de 450.000 de euro, în timp ce pentru o remiză oferă 150.000 de euro. În concluzie, echipele primesc 150.000 de euro pentru fiecare punct câștigat.

Câți bani câștigă echipele în Europa League în funcție de locul din clasament

Pe lângă sumele de bani obținute pentru punctele câștigate, echipele primesc o sumă de bani și la finalul fazei ligii, în funcție de locul ocupat după 8 etape. Dacă FCSB va ajunge în Europa League și va termina pe locul 36, va primi doar 75.000 de euro, în schimb, dacă ar obține prima poziție, ar câștiga o sumă de 2.700.000 de euro (75.000 x 36).

În plus, formațiile clasate între locurile 1 și 8 primesc un bonus de 600.000 de euro, iar cele poziționate între 9 și 16 obțin un bonus de 300.000 de euro.

Ce premii poate primi FCSB dacă ar ajunge în primăvara europeană din UEFA Europa League

Pentru echipele calificate în play-off (locurile 9-24) UEFA oferă o sumă de 300.000 de euro, iar pentru cele ce vor izbuti să atingă optimile de finală (locurile 1-8 + câștigătoarele din play-off), va oferi încă 1.750.000 de euro.

Pentru sferturi de finală UEFA va recompensa fiecare formație cu 2.500.000 de euro, iar pentru semifinale cu 4.200.000 de euro. În actul final, ambele participante vor primi suma de 7.000.000 de euro, urmând ca învingătoarea să mai primească încă 6.000.000 de euro.

Pe scurt, premiile arată în felul următor:

Calificare în play-off: 300.000 de euro

Calificare în optimi de finală: 1.750.000 de euro

Calificare în sferturi de finală: 2.500.000 de euro

Calificare în semifinale: 4.200.000 de euro

Calificare în finală: 7.000.000 de euro

Câștigarea trofeului UEFA Europa League: 6.000.000 de euro

Cât ar câștiga FCSB în Europa League dacă ar avea un parcurs identic cu cel de anul trecut

Dacă FCSB va reuși să facă, ipotetic, un sezon în Europa League identic cu cel precedent, atunci „roș-albaștrii” vor câștiga sumele următoare: 4.310.000 de euro din calificare, 2.100.000 milioane de euro din punctele câștigate (14 x 150.000), 1.950.000 din poziția în clasament, care a fost 11 (26 x 75.000), la care se adună 300.000 de euro pentru clasarea între locurile 9 și 16.

FCSB s-a calificat în play-off, deci vom mai adăuga 300.000 de euro, după care a trecut de PAOK și a jucat optimi cu Lyon, adică încă 1.750.000 de euro. În total, FCSB ar câștiga 10.7 milioane de euro, doar din bonusurile de performanță, la care se vor adăuga sumele din „value pillar”.

Pe cine trebuie să învingă FCSB în play-off-ul de Europa League pentru a accesa aceste sume

Pentru a ajunge la aceste sume, FCSB mai are de trecut un „hop”, care constă în , formație ce

Fosta formație a lui Sir Alex Ferguson a avut un start de sezon trecut fulminant, chiar luptându-se cu Celtic și Rangers pentru o bună parte a stagiunii, însă valoarea celor doi granzi și-a spus cuvântul în final. Aberdeen a avut o scădere drastică de formă pe finalul anului și a terminat doar pe locul cinci în campionatul intern, însă câștigarea Cupei Scoției i-a adus prilejul de a juca play-off-ul de Europa League.