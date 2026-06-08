Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026: „Mi-ar fi plăcut să fiu acolo”

ADVERTISEMENT

Sezonul din Survivor 2026 a ajuns la final. Concurenții reality-show-ului au participat la ultima întrecere, însă a existat și un absent: Adrian Petre. Fostul jucător de la FCSB a avut un motiv întemeiat pentru care nu a putut fi alături de persoanele alături de care a trăit în Republica Dominicană.

Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026

Finala Survivor 2026 a avut loc duminică, 7 iunie. Concurenții acestui sezon au călătorit, din nou, în Republica Dominicană pentru a asista la ultimul act al competiției ce a aliniat persoane importante din țară. În acest caz s-au aflat și Gabriel Tamaș și Adrian Petre, foști fotbaliști importanți din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Dacă Gabi Tamaș a fost în prim-plan în finală, Adrian Petre a părăsit competiția prematur. Totodată, fostul atacant de la FCSB nu a putut participa la actul final. Motivul? Petre și-a botezat fiica, pe Adriana, astfel că nu a putut fii prezent în Republica Dominicană. La scurt timp după finala concursului, jucătorul a mărturisit că și-ar fi dorit să fie alături de foștii săi colegi.

„Eu am văzut finala Survivor la televizor, pentru că am avut botezul fetiței sâmbătă și nu am putut să fac deplasarea cu ei în Republica Dominicană. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, mi-ar fi plăcut să mai zic și eu câteva chestii”, a declarat Adi Petre, conform .

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026

Marea finală a Survivor 2026 a avut loc duminică, 7 iunie, iar în vizorul câștigării competiției au fost Ramona Micu, Bianca Giurcanu, Bianca Stoica, Lucian Popa, ș, Cristian Boureanu, Andreea Munteanu și Patricia Vizitiu. În cele din urmă,