Care este, de fapt, motivul pentru care Connor McGregor a acceptat să revină în UFC după o pauză de cinci ani

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Conor McGregor va reveni în ringul UFC după o pauză de cinci ani. Luptătorul irlandez va participa la gala UFC 329, acolo unde se va duela cu Max Holloway. Această veste a luat prin surprindere lumea sportului, în condițiile în care foarte mulți fani nu mai sperau că îl vor vedea pe „The Notorious” în ring.

Care este, de fapt, motivul pentru care Connor McGregor a acceptat să revină în UFC

Iubitorii sporturilor de contact abia așteaptă momentul în care Connor McGregor va păși din nou în ring. Gala UFC 329 este programată pe 11 iulie, în Las Vegas, iar în România show-ul va fi transmis în direct pe VOYO. Cum vestea revenirii a surprins, irlandezul a explicat motivul pentru care va lupta din nou.

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Conor McGregor s-a mai duelat o dată cu Max Holloway în 2013, luptă care a fost adjudecată de irlandez. La 13 ani distanță, cei doi vor păși din nou în ring, americanul va încerca să dobândească revanșa. Duelul va avea loc la categoria semimijlocie, iar McGregor a transmis de ce a acceptat lupta.

Cu o singură victorie în UFC din 2018, . Interesant este că prima luptă a fost la categoria pană, iar acum greutate a crescut considerabil, minimul fiind de 77 de kilograme. Pentru „The Notorious”, va fi a patra prezență la categoria semimijlocie, după ce a disputat deja cele două meciuri împotriva lui Nate Diaz și a obținut victoria în fața lui Donald Cerrone la această greutate.

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McGregor consideră că e avantajat de greutate, acesta explicând, potrivit : „Eu am avantajul experienței la 77 de kilograme. Dacă mă uit la palmaresul și activitatea lui Holloway din ultimii ani, el a luptat mult în octagon. Cu toate acestea, nu a făcut-o la 77 de kilograme. Așa că acest lucru este în favoarea mea și de aceea am procedat așa”.

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Cum a reacționat Max Holloway

, Max Holloway a reacționat. Sportivul american în vârstă de 34 de ani nu se teme de irlandez, spunând următoarele: „Părerea mea despre faptul că meciul va fi la 77 de kilograme a fost ceva de genul: cui îi pasă?

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Greutatea este doar un număr. Adevărații gladiatori din vremuri de mult apuse nu umblau cu cântarul după ei. Te prezinți și lupți, iar eu sunt un luptător. Categorie Open, orice categorie ar fi. Mă bucur că am ocazia să împart octagonul cu el”.