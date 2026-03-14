Care este, de fapt, motivul pentru care Cristi Chivu si-a iesit din minți dupa arbitrajul de la Inter – Atalanta 1-1. Detaliul care nu s-a văzut la TV

Cristi Chivu a fost în centrul atenției la Inter – Atalanta 1-1. Antrenorul român a fost eliminat în finalul partidei din cauza protestelor vehemente. O decizie de arbitraj a provocat criza de nervi a tehnicianului „nerazzurrilor”.

Ce a dus la eliminarea lui Cristi Chivu din Inter – Atalanta 1-1

Inter a terminat fără Chivu pe bancă meciul cu Atalanta din etapa a 29-a din Serie A și a călcat din nou strâmb în campionat. După 0-1 în „Derby della Madonnina”, cu AC Milan, În minutul 86 al partidei de pe „Giuseppe Meazza”, C

Cristi Chivu și-a ieșit din minți la golul egalizator al oaspeților. Românul a fost extrem de furios din cauza brigării de arbitri, care nu a dictat un fault la Dumfries, înainte ca Nikola Krstovic să trimită mingea în plasa porții lui Sommer. Nici măcar VAR nu a intervenit pentru a schimba decizia lui Gianluca Manganiello.

Ceea ce l-a înfuriat pe român și ce a dus la niște proteste cum rar au fost văzute de când e antrenor la Inter, a fost un gest făcut chiar de către „centralul” italian. Manganiello a dus fluierul la gură, părând că va fluiera fault la Dumfries, dar s-a răzgândit.

– La domanda nasce spontanea: se per non c'è fallo di su , perché l'arbitro porta il fischietto alla bocca? — Maurizio Russo (@maugirzio_russo)

Experții în arbitraj îl contrazic pe Cristi Chivu

Pentru cartonașul roșu primit în meciul Inter – Atalanta 1-1, Cristi Chivu va suspendat cel puțin o etapă. El va rata astfel cu siguranță următorul meci din Serie A, cu Fiorentina, programat duminică, 22 martie, de la ora 21:45. Faza pentru care Chivu a fost eliminat a fost analizată de experții în arbitraj de la DAZN, care l-au contrazis pe tehnicianul român.

„Nu există contact jos. Singurul lucru este mâna pusă pe spate, dar nu pare să împingă. După părerea mea, Manganiello a făcut bine că a lăsat jocul să continue. Alegerea mi se pare cea mai corectă, deoarece nu există contact jos”, a spus fostul arbitru italian Luca Marelli, potrivit .

Cinci minute mai târziu, după eliminarea lui Cristi Chivu, Inter a cerut penalty, după ce Davide Frattesi și Giorgio Scalvini au avut un contact în careul Atalantei, însă Gianluca Manganielloa lăsat jocul să continue. „Frattesi anticipează, Scalvini ajunge în întârziere și îi atinge piciorul lui Frattesi, dar privind imaginea contactul este într-adevăr foarte ușor”, a adăugat Marelli.