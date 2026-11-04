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Care este, de fapt, numele real al lui Kimi Antonelli, noul campion din F1

Ciprian Necula
04.11.2026 | 11:27
Care este de fapt numele real al lui Kimi Antonelli noul campion din F1
SPECIAL FANATIK
Cum îl cheamă de fapt pe Kimi Antonelli, noul campion mondial al Formulei 1. Foto: Hepta
Un nou „rege” a fost încoronat în Formula 1, pe nume Kimi Antonelli. Acest pilot magnific nu mai are nevoie de nicio prezentare, întrucât rezultatele sale vorbesc de la sine. Există totuși un aspect interesant asupra numelui său, prea puțin cunoscut lumii întregi.
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Kimi Antonelli este cel mai vehiculat nume din ultimele zile în sporturile cu motor și nu numai. În ciuda faptului că a fost părăsit de o superbă sportivă, tânărul pilot a bătut aproape toate recordurile din Formula 1 și este în continuare însetat după succes. Doar că o parte din fanii acestei competiții nu au nici cea mai mică idee că acesta nu este numele lui din cartea sa de identitate.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1

Puștiul de senzație al Formulei 1 a cucerit nu doar un titlu mondial, ci și inimile a milioane de suporteri din întreaga lume. Numele său poate fi trecut deja în cărțile de istorie.

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Însă, trebuie știut că pe Kimi Antonelli nu-l cheamă așa în acte. Numele său real, de fapt primul său prenume, este Andrea. Kimi este cel de-al doilea prenume și, în același timp, o poreclă, sau un alint.

Membrii familiei sale, dar și prietenii săi apropiați, îl strigă Andrea. În schimb, șeful echipei sale, Toto Wolff, preferă să-l strige în mai multe feluri, în funcție de randamentul pe care îl dă pe circuit.

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„Când îmi merge bine îmi spune Kimi, când îmi merge mai puțin bine Andrea, iar când îmi merge rău mă strigă Antonelli”, a recunoscut italianul, citat de cotidianul The Sun.

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Și totuși, de unde vine prenumele de Kimi? Răspunsul este simplu. Vine de la carismaticul finlandez Kimi Räikkönen, campionul mondial din 2007. Cine s-ar fi gândit că 19 ani mai târziu, un alt Kimi avea să triumfe în „Marele Circ”?

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Antonelli, un nume de referință în Formula 1

În orice caz, numele de Antonelli va rămâne întipărit în memoria fanilor, prin recordurile sale impresionante. Până la finalul sezonului, puștiul din Bologna ar mai putea stabili alte două, cel puțin.

Poate că tatăl Marco nu a putut face acest nume unul celebru la nivel internațional, însă băiatul familiei Antonelli a reușit. Kimi a atras atenția încă din perioada de formare, a kartingului, cucerind trofee după trofee.

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Noul campion al Formulei 1 va fi cu siguranță strigat și aclamat la următoarea etapă, din Brazilia. La São Paulo, pilotul de la Mercedes va avea din nou onoarea de a concura acasă la idolul său, „Magicianul” Ayrton Senna.

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Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
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