Care este, de fapt, numele real al lui Kimi Antonelli, noul campion din F1

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Kimi Antonelli este cel mai vehiculat nume din ultimele zile în sporturile cu motor și nu numai. În ciuda faptului că , tânărul pilot a bătut aproape toate recordurile din Formula 1 și este în continuare însetat după succes. Doar că o parte din fanii acestei competiții nu au nici cea mai mică idee că acesta nu este numele lui din cartea sa de identitate.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1

Puștiul de senzație al Formulei 1 a cucerit nu doar un titlu mondial, ci și inimile a milioane de suporteri din întreaga lume. Numele său poate fi trecut deja în cărțile de istorie.

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Însă, trebuie știut că pe Kimi Antonelli nu-l cheamă așa în acte. Numele său real, de fapt primul său prenume, este Andrea. Kimi este cel de-al doilea prenume și, în același timp, o poreclă, sau un alint.

Membrii familiei sale, dar și prietenii săi apropiați, îl strigă Andrea. În schimb, șeful echipei sale, Toto Wolff, preferă să-l strige în mai multe feluri, în funcție de randamentul pe care îl dă pe circuit.

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„Când îmi merge bine îmi spune Kimi, când îmi merge mai puțin bine Andrea, iar când îmi merge rău mă strigă Antonelli”, a recunoscut italianul, citat de cotidianul .

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Și totuși, de unde vine prenumele de Kimi? Răspunsul este simplu. Vine de la carismaticul finlandez Kimi Räikkönen, campionul mondial din 2007. Cine s-ar fi gândit că 19 ani mai târziu, un alt Kimi avea să triumfe în „Marele Circ”?

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Antonelli, un nume de referință în Formula 1

În orice caz, numele de Antonelli va rămâne întipărit în memoria fanilor, prin . Până la finalul sezonului, puștiul din Bologna ar mai putea stabili alte două, cel puțin.

Poate că tatăl Marco nu a putut face acest nume unul celebru la nivel internațional, însă băiatul familiei Antonelli a reușit. Kimi a atras atenția încă din perioada de formare, a kartingului, cucerind trofee după trofee.

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Noul campion al Formulei 1 va fi cu siguranță strigat și aclamat la următoarea etapă, din Brazilia. La São Paulo, pilotul de la Mercedes va avea din nou onoarea de a concura acasă la idolul său, „Magicianul” Ayrton Senna.