Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică situația: ”Eu îmi respect angajamentele”

Ilie Năstase este căsătorit de șapte ani cu Ioana, fostă Simion. Relația lor a cunoscut, de-a lungul ultimilor ani, mai multe momente tensionate. S-a pus și problema unui divorț iminent între legenda tenisului și partenera de viață cu 29 de ani mai tânără. Ioana a spus tot adevărul despre mariajul lor și a vorbit și despre divorțul care este în desfășurare.

Divorțează sau nu Ilie Năstase de Ioana? Care este, de fapt, relația actuală dintre cei doi

Căsătoriți încă din 2019, Ilie și Ioana Năstase au avut o căsnicie cu mai multe episoade de despărțiri și împăcări. Acestea au fost presărate deseori cu replici tăioase și manifestări de gelozie. În primi ani, doar verbal s-a pus probleme divorțului oficial. Recent, de pare că bruneta nu a mai suportat tensiunea și a decis să înainteze divorțul.

Cele mai noi informații arată faptul că . Momentan, procesul este pe rol și nu s-a finalizat. Deși teoretic drumurile lor par a nu mai continua să se intersecteze, relația lor continuă să ridice semne de întrebare. În plin proces de divorț, Ilie și Ioana Năstase au fost surprinși împreună. Ioana Năstase a acceptat să vorbească pentru presă despre situația actuală dintre ea și fostul mare tenismen.

Întrebată de cei de la despre situația actuală, soția legendei tenisului românesc a declarat că îi va fi mereu alături lui Ilie Năstase, 79 de ani, și se va asigura întotdeauna că îi este bine, indiferent de relația care există între ei. ”Am fost văzuți împreună pentru că noi ținem legătura. Dintotdeauna am vrut să știu că el este bine. Să știu că e sănătos, că e mâncat, că e odihnit. Avem o relație frumoasă, indiferent de orice și vom fi unul lângă altul”, a declarat Ioana Năstase.

În același interviu, Ioana Năstase a mai fost întrebată dacă s-a răzgândit în privința divorțului. A ținut să spună doar că nu ia decizii pripite și că vrea să lase lucrurile să se așeze de la sine. În plus, a dat asigurări că, în ciuda relației tumultuoase, ea își respectă promisiunile. ”Nu iau decizii pripite, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Eu am grijă în continuare să-i fie bine, asta este ceea ce pot spune. El are o siguranță că sunt lângă el, indiferent sub ce formă, eu îmi respect angajamentele. O fac din suflet, tot ceea ce fac, fac din suflet”, a mai spus ea.

Ce spunea Ioana Năstase în decembrie 2025 despre Ilie: ”Nu știu nimic de el și nici nu mă mai interesează”

În urmă cu doar patru luni, Ioana Năstase era mult mai fermă în ceea ce privește relația cu actualul său soț. Aceasta spunea, în decembrie 2025, că nu mai este interesată de ceea ce se întâmplă cu fostul mare tenismen. ”Nu mai simt nevoia să discut despre subiectul acesta. De câteva zile nu știu nimic de el și nici nu mă mai interesează. Este imprevizibil. În ultima perioadă m-am concentrat pe familia mea. A fost un an greu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putere să merg mai departe.

Am avut o lună foarte grea. Mama a fost internată, am alergat mult, dar acum e mai bine și este acasă. Nu se plânge niciodată de nimic, e un om extraordinar. Sper să-și revină după tratament. Nu am mai vorbit cu ea despre Ilie. Nici ea nu a deschis subiectul. A fost o dată să o vadă. Mama mea nu știe ce înseamnă ura”, a Ioana Năstase, conform aceleiași surse.

Câte soții a avut Ilie Năstase: de la Dominique la Ioana

Ioana Năstase, 50 de ani, a anunțat încă de la începutul verii lui 2025 că . Pentru legenda tenisului mondial, o despărțire nu este ceva nou. ”Nasty” a avut, din 1972 până în prezent, nu mai puțin de 5 mariaje. Primele sale partenere au fost din străinătate.

În 1972, la vârsta de 26 de ani, s-a căsătorit cu Dominique Grazia, un top model belgian, cu care are o fiică, Nathalie. Au stat împreună zece ani. Apoi, în 1984, s-a căsătorit cu actrița americană Alexandra King. A urmat și prima soție româncă: Amalia Teodorescu, cu care s-a căsătorit în 2004. Au două fiice, Alessia și Emma Alexandra. După separarea de Amalia, Năstase a început o relație cu vedeta mondenă Brigitte Sfăt, care i-a devenit a patra soție în 2013. Cei doi au divorțat în 2018.