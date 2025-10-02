Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere

și cu siguranță și printre cei mai inteligenți, dacă privim modul în care a reușit să-și strângă averea, pornit de jos. Într-un interviu acordat pentru Iamsport, Ion Țiriac a vorbit despre perioadele grele din copilărie, despre modul în care și-a făcut averea, dar și despre motivația pe care încă o are, la 86 de ani pe care i-a împlinit în luna mai.

Ce spune Ion Țiriac despre el

Țiriac a explicat că o dovadă a inteligenței este și să apelezi la oameni care se pricep fiecare în domeniul lui. În acest sens a dat exemplul grădinii din fața colecției sale de mașini. Prețul este unul ridicat pentru întreținere, iar omul de afaceri discută de fiecare dată cu grădinarul care se ocupă de acel spațiu și îi lasă mână liberă la amenajare.

„Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent pentru că îmi dau seama când sunt prost și atunci îi întreb pe alții”, a explicat Ion Țiriac, pentru sursa citată, cât de importantă este, în opinia sa, colaborarea cu specialiștii în fiecare domeniu pentru a avea succes în business și nu numai.

Mai mult, Ion Țiriac a explicat că succesul său s-a bazat, înainte de toate, pe muncă: „Poate că am fost mai norocos decât au fost alții. Mai deștept sigur nu am fost, dar am muncit cu mult mai mult decât au muncit ei”.

Cum reușește Ion Țiriac să facă bani în fiecare zi. Ce îl motivează

Multă lume se întreabă de ce Ion Țiriac, la 86 de ani și cu o avere impresionantă, încă se mai implică în zeci de proiecte care îi ocupă foarte mult timp. Omul de afaceri a explicat că simte o datorie morală de a da ceva înapoi țării în care crescut. Și că obiectivul său să fie din ce în ce mai bun, de la zi la zi.

Nu știu dacă e o treabă de motivație, e ceva ce ține de morală și de îndatorire sau trebuie să plătesc tribut pentru faptul că m-am născut român. Am ajuns într-un stadiu în care să pot să-mi permit să fac anumite lucruri ca să dau și eu ceva înapoi. Eu am avut în viață o singură motivație: să fiu mâine un fir de păr mai bun decât sunt astăzi„, a mai explicat Ion Țiriac.

Marele regret al vieții

Cu o viață în care a realizat cam tot ceea ce și-a propus, Ion Țiriac are și un mare regret. Care, poate pe undeva surprinzător, vine din perioada în care era sportiv profesionist. Și-ar fi dorit să câștige Cupa Davis, competiție în care România, cu Țiriac și Ilie Năstase pe teren, a disputat trei finale, toate pierdute în fața SUA.

România a cedat clar finala din 1969, dar în 1971 și 1972 a fost foarte aproape de trofeu, cedând de fiecare dată la limită, 2-3. Ion Țiriac a ținut să precizeze că reproșurile pe care le are în legătură cu înfrângerile din acele finale sunt exclusiv pentru el însuși, .

„Eu nu am avut talentul lui Năstase, sau pe al Nadiei. Am fost un sportiv bun din toate punctele de vedere. Și la hochei, și la tenis. Nu am câștigat Cupa Davis, din păcate, e ceva ce îmi imput și în ziua de azi. Mie, nu lui Ilie”, a mai explicat Ilie Năstase în interviul pentru Iamsport.

Avere Ion Țiriac. Câți bani are, de fapt, fostul jucător de tenis

Forbes a realizat în 2025 un top al celor mai bogați oameni din lume, în care a inclus și mai mulți români. Așa cum era de așteptat, Ion Țiriac nu putea să lipsească. Estimarea făcută de celebra revistă din SUA este că fostul jucător de tenis ar avea în prezent o avere de 2,1 miliarde de dolari.

Frații Pavăl, Dragoș și Adrian, fondatorii Dedeman, apar și ei în topul realizat de Forbes. Averea cumulată a celor doi ar fi de 3,3 miliarde de dolari. Matei Zaharia și Ion Stoica, fondatorii companiei Databricks, sunt și ei evaluați cu o avere totală de 2,5 miliarde de euro. Pe lista Forbes mai apare și Daniel Dines, fondatorul UiPath, cu o avere de 1,4 miliarde de dolari.