Care este, de fapt, situația la zi a drepturilor TV din SuperLiga. Justin Ștefan, ultimele detalii: „Nu e o prelungire pe 10 ani”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a vorbit pe larg despre subiectul reprezentat de drepturile de televizare din SuperLiga. Actualul contract este valabil până la finalul sezonului viitor, 2026-2027. Apoi, urmează bineînțeles să intre în vigoare o nouă înțelegere, întinsă pe mai mulți ani decât până în prezent. Inițial se vorbea despre o perioadă de 10 ani, dar în cele din urmă se pare că nu va fi cazul de așa ceva.

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, ultimele detalii despre drepturile TV din SuperLiga

În schimb, următorul contract pentru drepturile TV din SuperLiga se va întinde pe o perioadă de opt ani, din 2027 până în 2035. „Aici eu cred că modul în care narațiunea asta a mers public a fost greșit și am încercat să punctez de fiecare dată. Din câte îmi amintesc, chestiunea prelungirii contractului de drepturi TV a fost pe ordinea de zi a Adunării Generale de anul trecut. Am comunicat documentele necesare pentru această discuție, așa cum prevede statutul, înainte de Adunarea Generală. Nu e vorba de o prelungire pe 10 ani.

Contractul actual este valabil până la finalul sezonului 2026-2027, iar modificarea produce efecte pentru 2027-2035. De ce spun că nu este un subiect discutat cu toate cărțile pe față? Pentru că atunci când a fost Adunarea Generală, 15 cluburi din 16 au votat pentru prelungirea acestui contract și doar un singur club, respectiv Dinamo, s-a abținut. Și s-a abținut pentru că președintele clubului nu a fost prezent la ședință la acel moment. Erau niște reprezentanți ai domniei sale și aceștia au spus că este elegant să ne abținem pentru că nu e prezent președintele”, la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, moderat de Ovidiu Ioanițoaia, citat de

Cum a decurs discuția despre prelungirea contractului pe 10 ani

De-a lungul timpului, când a venit vorba în spațiul public despre acest subiect, au existat reprezentanți ai anumitor cluburi din SuperLiga care au susținut că nu sunt de acord cu această idee de prelungire a contractului pentru drepturile de televizare. Doar că acum a dezvăluit că atunci când această chestiune a fost supusă la vot în Adunarea Generală a LPF, lucrurile nu au mai stat așa. Ba chiar din contră:

„Răspund acum la întrebarea dumneavoastră: este bine sau nu este bine? Păi, ne uităm la ceea ce înseamnă climatul economic și climatul geopolitic. Și nu vin cu o discuție pe care o provoc după ce a început conflictul din Iran. Vin cu o discuție pe care am făcut-o și anterior și se poate dovedi cu intervențiile mele în media. Urmează o perioadă economică complicată, inclusiv pentru România. Și, bineînțeles, fiind o perioadă complicată pentru economia României în ansamblu, impactul la fotbal va fi foarte mare. Și noi credem că avem nevoie de stabilitate. Adică, cu alte cuvinte, acest contract până în 2035 asigură stabilitatea cluburilor din Superligă și le face mai bancabile. Pentru că nu știu dacă știți sau nu, presupun că știți. Contractul de drepturi TV este principala garanție prin care cluburile pot accesa linii de credit.

Alte active nu au. Activele care sunt reprezentate de drepturi asupra jucătorilor sunt riscante, nu? Pentru că poți să-l transferi, se poate accidenta și așa mai departe. Iar alte active de genul proprietatea stadionului sau proprietatea terenurilor din academie sunt doar excepții și în niciun caz regulă. Deci, ca atare, clubul este astăzi mai bancabil pentru că se poate duce cu un contract valabil până în 2035 și poate accesa o linie de credit. Cât timp noi vorbim, încercăm să împingem o narațiune care-i contrazisă de vot, e doar o temă care nu e una serioasă de discuție. E serioasă pentru dumneavoastră, presă, dar nu-i serioasă pentru noi, care venim și spunem: ‘Nu e bun contractul’, dar l-am votat 15 cluburi din 16. Și unul s-a abținut, n-a votat împotrivă”.