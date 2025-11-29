Sport

Care este, de fapt, vârsta biologică a lui Cristiano Ronaldo. E uimitor

Ce vârstă biologică are, în realitate, jucătorul celor de la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Sportivul de origine portugheză va împlini 41 de ani, în februarie 2026.
Alexa Serdan
29.11.2025 | 13:00
Care este de fapt varsta biologica a lui Cristiano Ronaldo E uimitor
Cristiano Ronaldo și-a aflat vârsta biologică. Sursa foto: Pinterest.com
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo se menține în formă maximă și nu are de gând să renunțe la fotbal. Un test pe care l-a făcut arată care este, de fapt, vârsta biologică pe care o are. Fotbalistul portughez a rămas uimit de rezultatele primite de la laborator.

Vârsta biologică a lui Cristiano Ronaldo

O companie americană de tehnologie l-a testat pe Cristiano Ronaldo. În urmă cu puțin timp reprezentanții acestei firme au stabilit vârsta biologică a jucătorului de la Al-Nassr, care în prezent are 40 de ani.

ADVERTISEMENT

Peste numai câteva luni sportivul de origine portugheză își va aniversa ziua de naștere. Concret, în februarie 2026, va împlini 41 de ani, însă acest lucru nu-l împiedică să stea departe de terenul de fotbal, unde excelează.

Vedeta, care a marcat un gol din foarfecă, în meciul cu Al Khaleej, încheiat cu scorul de 4-1, nu plănuiește să renunțe, mai ales că vârsta biologică este cu 12 ani mai mică decât cea cronologică. Conform analizelor pe care le-a efectuat, celebrul fotbalist are 28,7 ani.

ADVERTISEMENT
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei...
Digi24.ro
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează

Acest lucru a fost scos la iveală chiar de Cristiano Ronaldo, care a rămas impresionat de test. A publicat imediat rezultatele pe rețelele de socializare și a primit aprecieri și laude din partea fanilor. Internauții au remarcat faptul că va continua să facă ce-i place.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Doctorului îi era frică". Cum s-a ales Gigi Becali cu dosar penal după un RMN: "Îți dai seama ce nebunie?"

Cristiano Ronaldo: ”Datele nu mint”

„Datele nu mint”, este reacția avută de Cristiano Ronaldo, pe rețeaua X. Jucătorul celor de la Al-Nassr, din Arabia Saudită, are o condiție fizică impresionantă datorită exercițiilor pe care le face constant.

Informația a fost confirmată și de laboratorul care i-a efectuat analizele. Medicii au transmis că vedeta are o inflamație redusă în organism, în timp ce aportul de oxigen este unul eficient. În plus, sportivul are un metabolism uimitor.

ADVERTISEMENT

Mai mult, specialiștii din Statele Unite ale Americii au subliniat că biomarkerii lui Cristiano Ronaldo dezvăluie ce îl diferențiază de restul. Prin urmare, vârsta biologică îl ajută să performeze ca și cum ar fi cu 12 ani mai tânăr.

În concluzie, compania care i-a aflat vârsta biologică a analizat nouă parametri „legaţi de somn, efort şi condiţie fizică”, potrivit site-ului oficial al companiei. Toate acestea au fost stabilite cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire a stării de sănătate.

Aparatul folosit de fotbalistul care nu a apărut în filmul cu Boloni măsoară efortul, recuperarea şi somnul. Cu siguranță, Cristiano Ronaldo are aceste rezultate incredibile pentru că duce un stil de viață extrem de dur.

Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african...
Fanatik
Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african celor din staff. Exclusiv
De ce refuză Novak Djokovic contracte de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate despre...
Fanatik
De ce refuză Novak Djokovic contracte de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate despre marele sportiv
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de...
Fanatik
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!