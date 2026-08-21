Care este desertul preferat al lui David Popovici. E făcut întotdeauna de bunica sa

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pe care l-a acordat de curând David Popovici a spus care este, de fapt, desertul său preferat. A ținut neapărat să-i transmită un mesaj bunicii sale, care îi pregătește acest preparat culinar destul de des.

David Popovici, mare amator de dulciuri

Încă de mic copil David Popovici (21 ani) a fost recompensat de familia sa după competiții, chiar dacă nu câștiga. Mergea de fiecare dată la cofetărie cu părinții, tatăl său prezicând că prefera o anumită prăjitură. Deși nu a spus despre ce este vorba, de fapt, tradiția s-a păstrat și în ziua de astăzi și este dusă mai departe.

ADVERTISEMENT

La întoarcerea de la Campionatul European de Natație de la Paris campionul olimpic a vorbit deschis pe marginea acestui subiect. Dezvăluirea a venit la scurtă vreme după ce a primit o , Taisia. Astfel, înotătorul a transmis că abia așteaptă să se răsfețe cu ceva dulce, zahărul nefiind eliminat din dieta sa.

A recunoscut că adoră să consume pandișpan cu vișine, un desert tradițional în România și nu numai. Preparatul pufos și delicios se face extrem de repede, însă rețeta iubită de sportiv este cea pe care o are bunica sa. I-a cerut acesteia special să i-o facă. Totodată, a spus că dorește să se bucure de timpul liber pe care-l are perioada asta.

ADVERTISEMENT

„Obiectivul meu principal, de astăzi încolo, pentru o vreme, e să mă relaxez. Să mă culc și să mă trezesc la cât vreau, fără alarmă. Apropo, mamaie, dacă te uiți, te rog să mă aștepți acasă cu pandișpan cu vișine!”, a declarat David Popovici după ce a revenit în România, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce pasiuni are David Popovici

David Popovici a cucerit medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. A scris din nou istorie la Campionatele Europene de Natație de la Paris, dar are planuri și în altă direcție. Recent, a povestit că este . Adoră tenisul de câmp și nu exclude posibilitatea de a ajunge la un turneu important.

ADVERTISEMENT

Mai mult, a vrut să sublinieze că „trebuie” să ajungă în tribune pentru că începe să fie din ce în ce mai pasionat de această activitate. Tenisul este un sport destul de costisitor, dar acest lucru nu-l împiedică deloc. În aceeași notă, încă din adolescență i-a plăcut să meargă cu bicicleta, mai ales când nu avea permis de conducere.

O altă pasiune este muzica pe care o ascultă inclusiv când se află în bazin. De asemenea, citește foarte mult și le recomandă adesea fanilor lectura. A menționat de-a lungul timpului cărțile de filosofie și biografiile sportivilor. David Popovici adoră și autoturismele, precizând că i-ar plăcea să fie mecanic sau restaurator de mașini.