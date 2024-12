Care este destinația de vacanță preferată de Andreea Marin. Prezentatoarea a vizitat-o de multe ori

Fosta gazdă a emisiunii Surprize, surprize de la TVR, a dezvăluit care este preferată. Andreea Marin a vizitat-o de multe ori atât singură, cât și cu fiica sa, Violeta, și cu partenerul de viață, Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin, îndrăgostită de o destinație turistică din Europa

Andreea Marin adoră să călătorească în toate colțurile lumii, însă se declară absolut îndrăgostită de o destinație turistică aflată aproape de România. Se găsește în Europa și nu este an în care vedeta să nu o viziteze și să o vadă cu alți ochi.

Cunoscuta iubește Italia, dar mai ales Capri. Mica insulă muntoasă din Marea Tireniană este vestită pentru peisajele sale unice, care atrage turiștii ca un magnet pentru relaxare, dar și pentru diverse activități.

„Dincolo de hotarele țării noastre pe care o iubesc și care are multe locuri minunate, insula Capri din Italia e un colț de rai unde mă întorc an de an.

Istorie fascinantă, frumusețe a naturii și un loc păstrat de oameni ca o oază de bun gust si tradiție, clima locului, lucrurile interesante pe care le descoperi mereu, arta sub diversele sale forme, arta culinară.

De asemenea, bucuria de a trăi frumos și curat, energia specială a locului, toate te cheamă să te întorci acolo mereu”, a dezvăluit Andreea Marin pentru publicația . Vedeta are numeroase postări pe social media din Capri.

Ce poți vizita în Capri, locul adorat de Andreea Marin

Andreea Marin laudă de fiecare dată insula Capri pe care o găsește schimbată mereu când o vizitează. Prezentatoarea împărtășește cu internauții experiențele pe care le are în această destinație care are multe obiective turistice.

Călătorii care au posibilitatea de a ajunge aici nu trebuie să rateze Grota Albastră, aflată pe coasta nord-vestică a insulei din sudul Italiei. Lumina soarelui creează o reflexie albastră care luminează peștera atunci când trece printr-o cavitate subacvatică.

Peștera se întinde pe o distanță de aproximativ 50 de metri în stâncă la suprafață. Are o adâncime de aproximativ 150 de metri, având un fund nisipos. Grădinile lui Augustus (Giardini di Augusto) și Marina Piccola sunt alte locuri care nu trebuie trecute cu vederea.

De asemenea, Faraglioni, cele trei stânci emblematice care ies din mare sunt un adevărat colț de rai. Ele sunt denumite Stella, Faraglione di Mezzo și Faraglione di Fuori. Sunt un loc instagramabil, fiind unul dintre simbolurile insulei Capri.

Pentru a ajunge la aceste formațiuni naturale turiștii trebuie să ia barca. În plus, traseele de drumeții și plajele din apropiere permit vizitatorilor să exploreze aceste minuni naturale de aproape. Cu siguranță, Andreea Marin le-a bifat pe toate!