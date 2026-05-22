Care este diferența de trofee dintre Messi și Ronaldo, după ce portughezul a câștigat campionatul Arabiei Saudite

ADVERTISEMENT

Al Nassr este noua campioană a Arabiei Saudite. Echipa lui Cristiano Ronaldo a învins pe Damac, scor 4-1, şi a cucerit primul titlu de la venirea portughezului la Riad, consemnată în 2023.

Cristiano Ronaldo e campion la arabi, după trei ani

Al Nassr s-a impus clar în faţa retrogradatei Damac, pe teren propriu, chiar în ultima etapă a campionatului saudit. Pe Al-Awwal Park, Sadio Mane a deschis scorul din penalti, în minutul 34, iar Kingsley Coman a făcut 2-0, în minutul 52. Chiar dacă Morlaye Sylla a redus din diferenţă pentru Damac, în minutul 58, din penalty, dubla lui Cristiano Ronaldo, reuşită în minutele 63 şi 71, a stabilit scorul final.

ADVERTISEMENT

Al Nassr a terminat pe primul loc în Saudi Pro League, cu 86 de puncte, cu două în plus faţă de ocupanta locului secund, Al-Hilal, la care joacă francezul Karim Benzema. Ronaldo a încheiat sezonul pe locul al treilea în clasamentul golgeterilor, cu 28 de goluri, după ce în anii precedenţi fusese golgeter, 35, respectiv 25 de goluri.

Cu acest prim trofeu în Arabia Saudită, CR7 a urcat și în topul jucătorilor cu cele mai multe trofee câștigate în carieră. El a ajuns la 35, cu Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr și naționala Portugaliei.

ADVERTISEMENT

Messi are 13 trofee în plus față de CR7

Ronaldo este totuși la mare distanță de rivalul Messi, care e cel mai galonat fotbalist din istorie. Argentinianul a câștigat 48 de titluri și mai are nevoie de numai două pentru a atinge borna 50. În cazul în care Argentina își va apăra Cupa Mondială din 2022, iar Inter Miami va mai lua un trofeu anul acesta, Messi poate atinge această sumă colosală de trofee.

ADVERTISEMENT

Un caz aparte în topul celor mai galonați fotbaliști din istorie este cel al brazilianului Marquinos. Acesta a cucerit Copa America, în 2019, cu Selecao, iar restul trofeelor le-a luat la PSG. A ieșit de 11 ori campion al Franței, de 8 ori a luat Cupa, și a mai câștigat Supercupa Franței, Cupa Ligii, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

ADVERTISEMENT

Care sunt fotbaliștii cu cele mai multe trofee

1. Lionel Messi 48 (Barcelona, PSG, Inter Miami, Argentina)

2. Dani Alves 43 (Barcelona, Juventus, PSG, Brazilia)

3. Hossam Ashour 39 (Al Ahly, Egipt)

4. Marquinhos 38 (PSG, Brazilia)

ADVERTISEMENT

5. Sergio Busquets 36 (Barcelona, Inter Miami, Spania)

6. Andrés Iniesta 37 (Barcelona, Vissel Kobe, Spania)

7. Maxwell 37 (Ajax, Inter Milano, Barcelona, PSG)

8. Cristiano Ronaldo 35 (Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr, Portugalia)