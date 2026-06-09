Care este echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la Cupa Mondială. Nu e Steaua

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România nu mai prinde o calificare la Campionatul Mondial de fotbal de aproape trei decenii. Ultima dată când ”tricolorii” au fost prezenți la un turneu final se întâmpla în secolul trecut, mai exact în 1998. Pe atunci, actualul selecționer, Gică Hagi, 61 de ani, era pe teren. Nici în 2026, prima reprezentativă nu a arătat că merită la Cupa Mondială. Din campionatul intern vom avea însă prezențe în SUA, Canada și Mexic. În istorie, dacă ne uităm, vedem că zeci de jucători de la noi au ajuns la competițiile finale. Care e echipa ce a dat cei mai mulți fotbaliști.

Dinamo, echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la Cupa Mondială. Steaua nu e nici a doua

În cea mai recentă emisiune ”Oldies but Goldies”, Cristi Coste și Andrei Vochin au trecut în revistă statisticile legate de legăturile dintre fotbalul nostru intern și Cupa Mondială. Mai exact, au fost expuse statisticile privind echipele din țară care au dat cei mai mulți jucători de-a lungul turneelor finale.

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În mod surprinzător, nu Steaua conduce această ierarhie. Ba mai mult, ”militarii” nu sunt nici pe 2. Echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la Cupa Mondială este Dinamo București. Alb-roșii sunt urmați îndeaproape de Rapid București. Echipa din Ghencea este abia pe locul 3 în acest top.

”Echipa din România care a dat cei mai mulți jucători la turneele finale este Dinamo. Și străini și români. Au fost 20 de jucători, incluzându-l aici pe (Jaime) Penedo din 2018. (…) După perioada modernă, Dinamo a fost echipa pe care s-a făcut scheletul. Și în 70, și în 90. După care, din 94-98, deja erau mulți din străinătate. Dinamo ajunge să fie numitor comun și să dea 20 de jucători. Iar pe locul 2, atenție, nu este Steaua. Este Rapid”, explică Vochin.

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Cei 20 de din postura de fotbaliști la Dinamo sunt: Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Radu Nunweiller, Mircea Lucescu, Augustin Deleanu, Vasile Gergely, Mircea Rednic, Michael Klein, Ioan Andone, Ioan Sabău, Dănuț Lupu, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, Dorin Mateuț, Daniel Timofte, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Gheorghe Mihali, Viorel Moldovan și Jaime Penedo.

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Urmează cei 17 de la Rapid: Alexandru Cuedan, Iuliu Baratky, Ion Bogdan, Vintilă Cossini, Ioachim Moldoveanu, Gheorghe Rășinaru, László Raffinsky, Necula Răducanu, Nicolae Lupescu, Dan Coe, Ion Dumitru, Alexandru Neagu, Iulian Chiriță, Bogdan Stelea, Ion Vlădoiu, Cristian Dulca și Lucian Marinescu. Pe 3 este Steaua. De la ”militari” au plecat la Mondiale, în istorie: Lajos Sătmăreanu, Gheorghe Tătaru, Silviu Lung, Iosif Rotariu, Marius Lăcătuș, Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Gabi Balint, Zsolt Muzsnay, Daniel Prodan, Basarab Panduru și Constantin Gâlcă.

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Cine sunt singurii jucători din prima ligă a României convocați la Cupa Mondială 2026

În total, cei 48 de selecționeri au cooptat un număr de 1.248 de . Din acest total, 0,16% sunt din România. Adică jucători care au evoluat în ultimul sezon de Superliga. Aceștia sunt doi la număr. E vorba de Jovo Lukic, 27 de ani, de la U Cluj, și de Joao Paulo, 28 de ani, de la FCSB.

Primul a fost golgheterul celor de la U Cluj în acest sezon. Lukic a marcat 18 goluri și a intrat în atenția selecționerului Bosniei Herțegovina, Sergej Barbarez. Apoi, al doilea, Joao Paulo a venit de la Oțelul Galați la FCSB în februarie 2026. Acesta a fost un jucător important în preliminarii pentru Capul Verde, națională care merge în premieră la un Mondial.

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