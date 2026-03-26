Care este fotbalistul preferat al lui Recep Tayyip Erdogan! Gestul președintelui Turciei pentru un copil bolnav

Turcia – România va avea în tribune unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Recep Tayyip Erdogan, omul care conduce Turcia cu mână de fier, de 23 de ani, și-a anunțat prezența la meciul crucial programat diseară, de la ora 19.00. Turcii nu au mai fost la un Mondial din 2002, când au ajuns în semifinale.

Erdogan a fost martor la nunta lui Mesut Ozil

Un an mai târziu, Erdogan a venit la putere, mai întâi ca prim-ministru, până în 2014, apoi ca președinte. Conducătorul Turciei, în vârstă de 72 de ani, este un mare fan fotbal. Echipa lui favorită este Istanbul Bașakșehir, Fondată în 1990, ca Istanbul Buyuksehir Belediyesi (Istanbul BB), gruparea s-a rebranduit în 2014, când a fost cumpărată de oameni apropiați de Partidul pentru Justiție și Dezvoltare din Turcia (AKP), al președintelui Erdogan.

Erdogan a jucat fotbal în tinerețe și apoi a fost apropiat de fenomen. El a avut o adevărată slăbiciune pentru Mesut Ozil, care a fost fotbalistul lui preferat. I-a plăcut atât de mult de Ozil încât a acceptat să fie martor la nunta acestuia, derulată în 2019 la Ankara. Fostul fotbalist de la Arsenal și Real Madrid, care a jucat pentru Germania, s-a căsătorit cu o fostă Miss Turcia, iar Erdogan i-a recomandat să facă patru copii.

Îi place de Arda Guler, de la Real Madrid

Cum Mesut Ozil s-a retras, simpatia președintelui Turciei s-a transferat către noul Ozil din naționala Semilunei. Acesta este Arda Guler, fotbalistul de 21 de ani de la Real Madrid, care a fost comparat cu Ozil încă din primii ani de juniorat. Erdogan îl apreciază pe acesta, iar zilele trecute a făcut un gest special pentru un copil.

El a participat, zilele trecute, la ceremonia de deschidere a Spitalului de Stat, Guneysu Tenzile Erdogan, numit după mama sa. Prezent în orașul Rize, președintele Erdogan, a vizitat pacienții din spital. Acolo a dat peste un copil bolnav, care își dorea cu ardoare un tricou al starului turc.

Măsuri drastice de securitate la meci

Erdogan a dat ordin ca dorința puștiului bolnav să fie îndeplinită, iar Ministrul Sportului din Turcia a anunțat într-un timp record că tricoul lui Arda Guler va ajunge la copil. Președintele Turciei a stat de vorbă cu puștiului și au vorbit despre golul senzațional marcat de Guler, de la 65 de metri, în meciul Real Madrid -Elche.

Suporterilor străini nu li se va permite să pătrundă în interior doar cu biletul de acces, ci vor fi nevoiți să-și prezinte și pașaportul. De asemenea, locurile de parcare de la stadion au fost reduse semnificativ, iar toată lumea trebuie să se prezinte la arenă până la ora 17:00.