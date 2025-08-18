Care este fotbalistul român comparat cu Leo Messi și Lamine Yamal: „Se naște o dată la 2000 de ani! Sunt genii”

Un fotbalist român a fost comparat cu uriașul Lionel Messi (38 de ani) și cu puștiul-minune Lamine Yamal (18). Este vorba despre legendarul Nicolae Dobrin, decedat pe 26 octombrie 2007 la numai 60 de ani.

Leo Messi și Lamine Yamal, comparați cu un român

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), i-a adresat la FANATIK un elogiu celui supranumit „Prințul din Trivale”. Dragomir a afirmat, la „Profețiile lui DON Mitică”, că jucători ca Yamal și Dobrin se nasc o dată la 2000 de ani.

„Oracolul” a susținut, de asemenea, că Dobrin ar fi fost cel puțin la nivelul lui Lionel Messi, dacă s-ar fi născut în Spania. El a rămas și acum fascinat de driblingul lui Dobrin, exprimându-și regretul pentru că nu există suficiente imagini care să îi arate măiestria legendei.

„ . Se naște o dată la 2000 de ani! Ăștia sunt genii. Dacă Dobrin se năștea în Spania, Italia, Franța sau Anglia avea palate. Sunt jucători de peste 100 de milioane de euro.

Cred că era de nivelul lui Messi dacă se năștea în Spania, dacă nu și mai tare. Avea fizic mai mare. Doamne, cum dribla! Mie îmi pare rău că televiziunile nu erau dezvoltate la acea vreme ca să ne arate cum juca.

Ceilalți fotbaliști români care l-au uimit pe Dumitru Dragomir

Eu am văzut niște fotbaliști genii. L-am văzut pe Dumitrache vârf de atac. Nu se mai naște așa ceva! Hagi, Dobrin, Balaci, Doamne ce mai fotbaliști! Și de Cornel Dinu nu vă puteți imagina ce fotbalist a fost”, a .

Nicolae Dobrin a fost un mijlocaș ofensiv care a câștigat de două ori Liga 1 cu FC Argeș în anii 1972 și 1979. Dobrin a fost ales în 3 rânduri cel mai bun fotbalist român al anului (1966, 1967 și 1971).

