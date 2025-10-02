Alertă pe piaţa imobiliară! Tinerii nu mai vor să îşi cumpere case, studiul care dezvăluie priorităţile generaţiei Z

Schimbarea generațiilor atrage după sine și o schimbare a strategiilor de investiții și obținere a profiturilor financiare. La tinerii de acum se observă o predilecție pentru piețele de capital, în special acțiunile și fondurile tranzacționate la bursă (ETF), în detrimentul investițiilor tradiționale în proprietăți imobiliare.

Investiţiile pe piaţa imobiliară nu mai sunt atractive pentru tineri

Mai bine de o treime din tinerii europeni din Generația Z – cu vârste între 18 şi 24 ani – consideră că investiţiile în acţiuni şi ETF-uri reprezintă cea mai bună opţiune, relevă rezultatele unui sondaj comandat de Revolut şi . Dintre toate segmentele de vârstă acesta este cel mai puţin interesat de investiţiile în imobiliare. În schimb, imobiliarele rămân investiţia favorită pentru cei cu vârste între 45 şi 64 de ani.

La nivelul României situaţia este oarecum diferită, în sensul că aurul şi celelalte metale preţioase, precum platina şi argintul, sunt preferate de 36% dintre cei care au răspuns la sondaj. De remarcat procentul semnificativ, de 34% dintre tineri cu vârste între 18 şi 24 de ani, care sunt interesaţi de numerar şi echivalentul în numerar, cu tot ce presupune acesta: conturi de economii, finduri de pieţe monetare – MMF. De asemenea, 32% din milenialii tineri (25-34 de ani) preferă metalele prețioase, în timp ce imobiliarele apar ca primă opțiune în rândul a 38% dintre cei din generația X (45-54 de ani). Pe grupe de sexe, 34% dintre bărbaţii români preferă investițiile imobiliare şi 32% dintre femei.

„Milenialii tineri” preferă investiții în ETF-uri în loc să investească pe piaţa imobiliară

Datele mai arată că 51% dintre din România sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani. Cei din Generaţia Z şi „milenialii tineri” deţin o pondere mai mare de ETF-uri (13%) decât oricare altă categorie de vârstă de pe platforma Revolut. Sondajul mai arată că pentru investiţiile recurente cei din această categorie de vârstă se orientează cu predilecţie către ETF-urile Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD, cel mai popular plan de investiţii în rândul tinerilor.

Tot în rândul tinerilor se remarcă şi o îmbinare a cheltuielilor de zi cu zi cu planificarea pe termen mediu şi lung, cu ajutorul funcţiei Revolut de rotunjire a sumelor plătite la cumpărături. Astfel, 47% din tranzacțiile destinate alimentării conturilor de investiții ale tinerilor de 18-24 de ani sunt transferate automat prin această funcţie, în timp ce 35% dintre investitorii prin Revolut se folosesc de această funcţie de rontunjire a mărunțișului pentru a-și mări portofoliul de investiții cu ajutorul Consultantului Robo. Numai folosind această funcţionalitate clienții Revolut din segmentul 18-24 de ani investesc în medie aproximativ 22 euro pe lună.

„Tinerii nu aşteaptă să-şi cumpere prima casă pentru a începe să-şi construiască viitorul financiar”

„Există o schimbare clară în modul în care generațiile tinere percep avuția sau bunăstarea personală. Ele nu așteaptă să își cumpere prima casă pentru a începe să-și construiască viitorul financiar; încep mai devreme, investesc sume mai mici și folosesc instrumente care au fost cândva destinate investitorilor profesioniști. Această tendință este un rezultat direct al creșterii educației financiare, a accesibilității instrumentelor de investiții, mai ales cu ajutorul platformelor fintech”, spune Rolandas Juteika, CEO Wealth & Trading (EEA) la Revolut.

Clienţii din România ai Revolut au posibilitatea de a investi în peste 9.000 de active financiare – titluri tranzacționate pe bursele europene și americane, ETF-uri, obligațiuni corporate și guvernamentale, inclusiv cele emise de Guvernul României, fonduri de piață monetară (MMF-uri) – direct în aplicație. De remarcat că, în funcție de tipul de plan Revolut deținut de client, investițiile în acțiuni și ETF-uri sunt necomisionate. Pentru investitori începători, Revolut oferă serviciul Consultantul Robo, care le este de ajutor inclusiv celor care nu au timp să facă cercetări ample și să tranzacționeze în mod activ. O platformă de trading este disponibilă pentru clienți via .