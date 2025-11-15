Sport

Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către candidați

Testul de obținere a cetățeniei române constă într-o multitudine de întrebări din arii variate. Care este întrebarea despre Steaua București primită de candidați.
Adrian Baciu
15.11.2025 | 11:00
Care este intrebarea despre Steaua Bucuresti primita la testul de obtinere a cetateniei romane de catre candidati
Întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române. Sursa foto: hepta.ro / adevarul.ro / colaj Fanatik
Cetățenii de altă naționalitate care susțin testul de obținere a cetățeniei române trebuie să știe că se pot ”lovi” de întrebări din absolut toate zonele, de la istorie, la geografie, până la unele aparent banale de cultură generală. De exemplu, se poate să le pice la test o întrebare despre cea mai importantă echipă de fotbal din țară, Steaua București.

Steaua București, un ”subiect” la testul de obținere a cetățeniei române. Care e întrebarea primită de candidați

Un viitor ”bun român” trebuie să fie la curent cu absolut tot ce mișcă în țara noastră. Trebuie să cunoască istoria, legile țării, cultura, geografia, absolut totul. Per total, obținerea cetățeniei române implică parcurgerea mai multor pași. Vorbim în primul rând de promovarea unui examen la care candidații trebuie să dovedească faptul că sunt familiari cu toate datele esențiale despre țara noastră.

”Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască limba română (scris şi citit), Constituţia României şi imnul național şi să aibă noţiuni elementare de cultură şi civilizație românească (inclusiv istoria şi geografia României)”, susțin reprezentații Autorității Naționale pentru cetățeniei.

O parte dintre întrebările pe care un străin le-ar putea primi la testul de obținere a cetățeniei îi pot pune în dificultate și pe mulți dintre conaționalii noștri. În același timp, există și întrebări surpriză. De exemplu, unele pot veni din lumea sportului.

Un exemplu în acest sens s-a petrecut recent. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a dat examenul final de obținere a cetățeniei române. Încă dinainte de a ajunge în fața testului final, edilul a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de exemple de întrebări.

Surprinzător, una dintre ele vine din zona sportului, mai exact din fotbalul autohton. Șeful USR a fost pus să răspundă la întrebarea ”Ce știți despre Steaua București?”. ”Vă dau acum câteva exemple: ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din evul mediu.

Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu Chiar știu răspunsul la asta. Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, a scris Fritz.

Ce a făcut Dominic Fritz la testul de obținere a cetățeniei române

Nici întrebarea despre Steaua București, cel mai galonat club din fotbalul din România, și nici altele venite din alte sfere de activitate, nu l-au împiedicat pe Dominic Fritz să treacă cu brio acest examen.

Într-o postare pe Facebook, primarul din vestul țării a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. ”România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris el, pe Facebook, joi, 13 noiembrie.

La ce întrebări trebuie să răspundă străinii care vor cetățenia română. Câteva exemplu și răspunsuri

În fiecare an, foarte mulți străini dobândesc cetățenia română. Motivele sunt dintre cele mai diferite. De exemplu, cei veniți din state vecine, precum Ucraina şi Republica Moldova, îşi doresc să circule mai uşor prin Uniunea Europeană. Mai sunt apoi cetățenii veniți în România la muncă. Unii s-au atașat de țara noastră sau doar vor să-și facă viața mai ușoară, din punctul de vedere al birocrației.

Iată și câteva întrebări care ar putea fi selectate pentru un astfel de examen:

  • Care sunt trăsăturile statului român?
    Răspuns: România este: stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, stat de drept, democratic şi social.
  • Cum se poate dobândi cetăţenia română?
    Răspuns: Cetăţenia română se poate dobândi prin naştere, prin adopţie sau la cerere, potrivit legii.
  • De la ce vârstă pot cetăţenii români să candideze pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat? Dar pentru a fi Preşedintele României?
  • Răspuns: Pentru a candida la Camera Deputaţilor, cetăţenii trebuie să aibă cel puţin 23 de ani, pentru Senat trebuie să aibă cel puţin 33 de ani, iar pentru a candida la Preşedinţie trebuie să aibă cel puţin 35 de ani.
  • Unde se afla Dacia?
  • Răspuns: Dacia ocupa un teritoriu cuprins între: râul Tisa (vest), râul Nistru şi Marea Neagră (est), Dunăre (sud) şi Carpaţii Păduroşi (nord).
  • Cum s-a format limba română?
  • Răspuns: Limba română s-a format din limba dacilor şi din limba romanilor
  • Cine a condus răscoala ţăranilor români din 1784?
  • Răspuns: Răscoala ţăranilor români din anul 1784 a fost condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
  • Ce teritorii a fost nevoită să cedeze România potrivit Pactului Ribbentrop-Molotov şi a Dictatului de la Viena şi cui?
  • Răspuns: Potrivit Pactului Ribbentrop-Molotov şi Dictatului de la Viena, România este silită în anul 1940 să cedeze Uniunii Sovietice Bucovina de Nord, ţinutul Herţei şi Basarabia, Ungariei Transilvania de Nord, iar Bulgariei Dobrogea de Sud (la sud de linia Ostrov-Vama Veche).
  • Cine a fost primul Preşedinte al României?
  • Răspuns: Nicolae Ceauşescu a devenit conducător al ţării în 1965, iar la 28 martie 1974, Marea Adunare Naţională a instituit (înfiinţat) funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceauşescu este ales în unanimitate primul preşedinte al României.
  • Cine a fost Ion Iliescu?
  • Răspuns: Ion Iliescu a fost Preşedinte al României în perioadele 1989-1996 şi 2000-2004.
  • Ce sunt mineriadele?
  • Răspuns: Mineriadele sunt violenţele exercitate de mineri după revoluţia din 1989. În total, au avut loc 6 mineriade: în ianuarie, februarie şi iunie 1990, în septembrie 1991, în ianuarie şi februarie 1999.
  • Care este cel mai important poet român?
  • Răspuns: Cel mai important poet român este Mihai Eminescu.
  • Care sunt mâncărurile tradiţionale româneşti?
  • Răspuns: Sarmalele, drobul de miel, mămăliga cu brânză şi smântână, ciorba de perişoare, saramura de peşte, plăcinta cu brânză, pasca, papanaşii, cozonacul şi altele.
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
