Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către candidați

Cetățenii de altă naționalitate care susțin testul de obținere a cetățeniei române trebuie să știe că se pot ”lovi” de întrebări din absolut toate zonele, de la istorie, la geografie, până la unele aparent banale de cultură generală. De exemplu, se poate să le pice la test o întrebare despre cea mai importantă echipă de fotbal din țară, Steaua București.

Steaua București, un ”subiect” la testul de obținere a cetățeniei române. Care e întrebarea primită de candidați

Un viitor ”bun român” trebuie să fie la curent cu absolut tot ce mișcă în țara noastră. Trebuie să cunoască istoria, legile țării, cultura, geografia, absolut totul. Per total, obținerea cetățeniei române implică parcurgerea mai multor pași. Vorbim în primul rând de promovarea unui examen la care candidații trebuie să dovedească faptul că sunt familiari cu toate datele esențiale despre țara noastră.

”Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască limba română (scris şi citit), Constituţia României şi imnul național şi să aibă noţiuni elementare de cultură şi civilizație românească (inclusiv istoria şi geografia României)”, susțin reprezentații Autorității Naționale pentru cetățeniei.

O parte dintre întrebările pe care un străin le-ar putea primi la testul de obținere a cetățeniei îi pot pune în dificultate și pe mulți dintre conaționalii noștri. În același timp, există și întrebări surpriză. De exemplu, unele pot veni din lumea sportului.

Un exemplu în acest sens s-a petrecut recent. , a dat examenul final de obținere a cetățeniei române. Încă dinainte de a ajunge în fața testului final, edilul a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de exemple de întrebări.

Surprinzător, una dintre ele vine din zona sportului, mai exact din fotbalul autohton. Șeful USR a fost pus să răspundă la întrebarea ”Ce știți despre Steaua București?”. ”Vă dau acum câteva exemple: ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din evul mediu.

Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu Chiar știu răspunsul la asta. Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, a scris Fritz.

Ce a făcut Dominic Fritz la testul de obținere a cetățeniei române

Nici întrebarea despre Steaua București, cel mai galonat club din fotbalul din România, și nici altele venite din alte sfere de activitate, nu l-au împiedicat pe Dominic Fritz să treacă cu brio acest examen.

Într-o postare pe Facebook, primarul din vestul țării a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. ”România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris el, pe , joi, 13 noiembrie.

La ce întrebări trebuie să răspundă străinii care vor cetățenia română. Câteva exemplu și răspunsuri

În fiecare an, . Motivele sunt dintre cele mai diferite. De exemplu, cei veniți din state vecine, precum Ucraina şi Republica Moldova, îşi doresc să circule mai uşor prin Uniunea Europeană. Mai sunt apoi cetățenii veniți în România la muncă. Unii s-au atașat de țara noastră sau doar vor să-și facă viața mai ușoară, din punctul de vedere al birocrației.

Iată și câteva întrebări care ar putea fi selectate pentru un astfel de examen: