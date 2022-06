Care este istoria zilei de 1 iunie? Ziua Copilului nu este sărbătorită peste tot în lume în același timp

Ziua Copilului este o sărbătoare internațională, însă data de 1 iunie nu este universal acceptată pentru celebrarea acestei zile. În fapt, o bună parte din țările lumii serbează acest moment în cu totul alte zile ale anului. Cum a apărut, însă, această dată de la începutul verii pentru a marca sărbătoarea celor mici?

Ziua Copilului: de unde a pornit istoria acestei sărbători

Ziua Copiilor își găsește originile acum aproximativ un secol și jumătate. În 1857, reverendul Charles Leonard, din Massachusetts, a gândit o slujbă specială pentru copii, care urma să fie ținută în a doua duminică a lunii iunie.

Prima țară care a introdus, însă, o sărbătoare națională pentru celebrarea copiilor, a fost Turcia. În 1920 a început această tradiție, în data de 23 aprilie, însă abia în 1929 președintele Mustafa Kemal Ataturk a declarat oficial această sărbătoare drept una națională.

Tot în perioada interbelică, în 1925, a avut loc prima proclamare a . În perioada după cel de-al Doilea Război Mondial, însă, a apărut și data de 1 iunie ca moment pentru această celebrare. Această inițiativă provine din Uniunea Sovietică, în data de 4 noiembrie 1949, Federația Internațională Democrată a Femeilor a susținut un congres în care a ales ziua de 1 iunie ca Zi Internațională pentru Protecția Copiilor.

Ceva mai târziu, în 1954, India și Uruguay au depus o rezoluție care a trecut de Adunarea Generală a ONU. Cele două state propuneau instituirea unei zile universale a copiilor. Cinci ani mai târziu, în data de 20 noiembrie 1959, ONU adopta , ce conține 10 principii și 30 de articole. Cu această ocazie, Organizația reafirma că ”omenirea le datorează copiilor tot ce are mai bun de oferit.”

Care este, de fapt, data oficială a celebrărilor la nivel mondial

Astfel, ”ziua oficială” de celebrare a celor mici este data de 20 noiembrie, pentru a marca momentul adoptării declarației amintite anterior. Sigur, cu toate că multe state din lume au ales această dată pentru celebrări, multe altele serbează Ziua Copilului nici pe 20 noiembrie și nici pe 1 iunie.

Primii care sărbătoresc în an această dată sunt cei din Bahamas, unde sărbătoarea are loc în prima vineri din luna ianuarie. În urmă cu un an, în 2021, aceasta a fost chiar în prima zi a lunii.

Noua Zeelandă, de asemenea, celebrează ziua copiilor în prima duminică din martie. Palestina pe 5 aprilie, iar Spania și Marea Britanie în a doua duminică din luna mai. Statele Unite au ales a doua duminică din iunie pentru festivități. Pakistanul celebrează pe 1 iulie, iar Argentina și Peru în a treia duminică din august. Pe 20 septembrie sunt sărbătoriți copiii din Austria, Germania și Elveția, iar pe 8 octombrie, cei din Iran. Croația serbează pe 11 noiembrie, iar câteva state africane, precum Congo, Camerun, Gabon sau Ciad celebrează Ziua Copilului pe 25 decembrie.

Aproximativ 50 de state din întreaga lume, cu precădere cele din spațiul ex-sovietic sau din spatele Cortinei de Fier, sărbătoresc Ziua Copilului pe 1 iunie.

România, între statele care celebrează copiii pe 1 iunie

După ce această zi a fost aleasă în URSS pentru a celebra copiii, data s-a transmis rapid și către celelalte state membre ale Uniunii, dar și către țările aflate în sfera de influență a acesteia. Între țările care sărbătoresc Ziua Copilului la începutul lunii iunie se regăsesc Albania, Angola, Belarus, Benin, Cehia, Coreea de Nord, Ecuador, Germania, Kosovo, Laos, Macao, Moldova, Mozambic, Nicaragua, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Tanzania, Ucraina sau Vietnam.

Și România, desigur, face parte din această listă extinsă, având în vedere că festivitățile de ziua copiilor au loc tot pe 1 iunie. Chiar dacă sărbătoarea a fost instituită în comunism, tradiția zilei de 1 iunie s-a păstrat și după căderea regimului, continuând și în prezent.

Începând din 2017, conform Legii 220/2016, Ziua Copilului a devenit chiar sărbătoare legală, astfel că este marcată drept zi liberă. Asta îi ajută pe . În mai toate marile orașe ale țării au loc diverse festivități și evenimente destinate copiilor, unde însă și părinții sunt bineveniți.