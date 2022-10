Care este legătura neștiută dintre Liviu Guță și Flick Domnul Rimă: „Nu se poate așa ceva”

Există o legătură despre care nu multă lume știe între manelistul Liviu Guță și Flick Domnul Rimă. Cei doi sunt vecini în Capitală și au relație foarte bună.

Care este legătura neștiută dintre Liviu Guță și Flick Domnul Rimă

Cei doi vecini care locuiesc într-un complex rezidențial de lux din nordul Bucureștiului se vizitează destul de des și chiar își fac unele daruri.

Primul care și-a cumpărat casă în acest complex rezidențial a fos , iar ulterior manelistul a achiziționat și el un imobil, devenind vecini.

Marți seară, a decis să îi facă un cadou vecinului său și i-a dat o sticlă de pălincă chiar de la socrul său.

Mai mult decât atât, cele două vedete se mai delectează din când în când cu câte o băutură alcoolică tradițională pe terasa unuia dintre ei, ceea ce înseamnă că se vizitează destul de des.

Ce a răspuns Liviu Guță la darul oferit de Flick

Flick Domnul Rimă a postat un clip video pe rețelele de socializare și a imortalizat momentul în care spunea că și-a dat seama că are mai multe sticle de palincă de la „tata socru” așa că a decis că ar fi frumos din partea lui să împartă și cu vecinul său, nimeni altul decât Liviu Guță.

„La apusul ăsta de soare vreau să fac o faptă mare, mă duc să duc la vecinul o sticlă de pălincă de Bihor de la tata socru. Am descoperit că am mai multe și am zis să împart una și cu vecinul, că așa e frumos”, spune Flick pe filmare.

Liviu Guță a reacționat imediat când a văzut ce cadou i se pregătea și a arătat că este surprins plăcut de gestul lui Flick, dar fără să dea de înțeles că ar fi prima dată când îi oferă așa ceva, pentru că manelistul știa deja că darul este de la tatăl Denisei Filcea, din Bihor.

„Vecine! Băi, ce vecin am, băi. Nu se poate așa ceva! Asta e de la tata socru. Mulțumesc frumos, vecine!”, a spus Liviu Guță.