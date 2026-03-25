Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor

Ce adoră să consume cel mai mult Andrei Coubiș. Fundașul central de la Universitatea Cluj nu are niciun fel de mâncare tradițional românesc pe lista sa.
Alexa Serdan
25.03.2026 | 17:15
Preparatele pe care le adoră Andrei Coubiș. Sursa foto: Instagram.com
E unul dintre cei mai buni jucători de fotbal, iar acum Andrei Coubiș spune care este mâncarea sa preferată. Sportivul născut peste hotare, în Milano, Italia, a dezvăluit că niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor sale. Iată ce consumă de obicei acesta.

Andrei Coubiș, detalii despre mâncarea preferată

Andrei Coubiș (22 ani) are calități tehnice și o mare mobilitate, în ciuda musculaturii pe care a căpătat-o datorită mersului la sală. Fostul jucător de la AC Milan a explicat care sunt preferințele sale în materie culinară. Are câteva feluri de mâncare pe care le pune în farfurie cu mare regularitate.

După ce a dezvăluit de ce a ales U Cluj în detrimentul lui Dinamo, fundașul central a recunoscut că nu are neapărat un regim foarte bine pus la punct. Cu toate acestea, tânărul consumă în mod frecvent preparate culinare italienești cu care s-a obișnuit datorită faptului că s-a născut în străinătate.

Celebrul fotbalist se menține într-o greutate optimă, de aproximativ 96-97 de kilograme. Are o înălțime de 1,89 metri înălțime, motiv pentru care e asemănat cu fotbaliști de renume, cum ar fi Hulk sau Adama Traore. Așadar, nu este deloc de mirare că este numit de jurnaliștii italieni „Bestia de la AC Milan”.

„Nu am un meniu fix, fiindcă nu sunt mare bucătar, dar mă descurc cu ceea ce e sănătos: orez, piept de pui, carne roșie, verdura, paste. În sală nu mai petrec așa mult timp, cum o făceam acum mulți ani, pentru că oricum pui greutate pe tine.

E greu după aceea să o cari pe tot terenul. Fac din când în când, dar acum e mai mult „corp liber”, cum ar veni. Flotări, tracțiuni, din astea. Și ce faci la antrenament, cu echipa, în programul echipei”, a declarat Andrei Coubiș, pentru prosport.ro.

Andrei Coubiș, împrumutat din Italia la U Cluj

Andrei Coubiș evoluează în momentul de față în România, după ce a ajuns la U Cluj sub formă de împrumut de la Sampdoria, care îl cumpărase de la AC Milan. Noul fundaș central al ”șepcilor roșii” este un jucător promițător, dovadă că Mircea Lucescu l-a luat la echipa națională.

„Am ales U Cluj. Cu Dinamo și Universitatea Craiova nu a fost nimic concret. Oricum, directorul Răzvan… Cum m-a vrut el, nu m-a vrut nimeni. Deci am ales U Cluj, că era cea mai potrivită.

Decizia a fost imediată din partea mea si din partea clubului. Trebuia doar să se coordoneze echipele Sampdoria, Milan și U Cluj”, a mai spus Andrei Coubiș, pentru sursa anterioară.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
