Sport

Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor

Ianis Hagi a recunoscut la un moment dat care e mâncarea lui preferată. Se pare că sunt și momente în care fotbalistul gătește singur.
Valentina Vladoi
13.09.2025 | 12:00
Care este mancarea preferata a lui Ianis Hagi Desi a mancat in cele mai scumpe restaurante din lume un preparat banal ocupa locul 1 in topul preferintelor
SPECIAL FANATIK
Care e mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Ianis Hagi ar putea mânca oriunde și orice, dar recunoaște că mâncarea lui preferată e cât se poate de simplă. Mai mult de atât, fotbalistul o și prepară singur acasă de câte ori îi este poftă.

Cu cine a semnat Ianis Hagi

Ianis Hagi are 26 de ani și este căsătorit cu Elena. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu doar câteva săptămâni. Și nu doar pe plan personal, sportivul se poate considera un om realizat.

Și pe plan profesional, acesta a avut numeroase propuneri în această vară. Acestea au venit inclusiv de la FSCB sau Rapid, însă se pare că Ianis Hagi a decis să nu se întoarcă în România.

Mai exact, impresarul Arcadie Zaporojanu a dezvăluit recent că deși era gata să semneze cu Legia, Ianis Hagi s-a răzgândit. Astfel, în cele din urmă el a ales oferta venită de la Alanyaspor.

Care e mâncarea preferată a lui Ianis Hagi

Evident, pentru a da randament pe teren și pentru a se menține în formă, alimentația joacă un rol esențial. Iar la un moment dat Ianis Hagi a dezvăluit care e mâncarea lui preferată.

Deși și-ar permite să mănânce oriunde și oricând, de multe ori, acesta își prepară felul preferat singur acasă. Și nu, nu este vorba de un preparat foarte sofisticat, ci din contră, ceva chiar foarte simplu.

Se pare că mâncarea preferată a lui Ianis Hagi sunt chiar pastele. Sportivul povestește că a învățat să le preparare foarte bine în Italia, iar uneori le face chiar la cuptor, cu cașcaval. Deși îi plac la nebunie însă, acesta are grijă să nu facă abuz, având în vedere caloriile.

„Le gătesc câteodată şi la cuptor, cu caşcavalul acela. Bine, nu aşa des, că au multe calorii. Mă pricep. Am învăţat în Italia când am fost“, a dezvăluit la un moment dat Ianis Hagi.

Cum arată meniul lui Ianis Hagi într-o zi

Am aflat care e mâncarea preferată a lui Ianis Hagi însă ce altceva mai mănâncă sportivul? Acesta are o dietă cât se poate de simplă, însă se pare că este atent la grăsimi, dar și la calorii.

Astfel, fiul lui Gică Hagi consumă iaurt cu musli, dar și piept de pui cu orez și legume. Iar de cele mai multe ori seara preferă o masă ușoară, cum ar fi un pește alături de o salată proaspătă.

„Iaurt cu musli de dimineaţă, puţină miere… apoi la prânz un piept de pui cu orez şi legume. Şi seara un peşte cu o salată simplă. Cam ăsta ar fi meniul“, a declarat el

Ianis Hagi recunoaște de asemenea că nu face nici risipă. Astfel, de obicei mai toate alimentele pe care le cumpără și pe care le are în frigider ajung să fie consumate în totalitate.

Valentina Vladoi
