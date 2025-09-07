Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor

Verișoara celebrului miliardar român, Ion Țiriac, a dezvăluit care este a afaceristului. Deși este milionar în euro și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din întreaga lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor sale.

Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac

Mariana Stanciu, una dintre verișoarele lui Ion Țiriac, a vorbit despre alimentația pe care o are omul de afaceri. În ciuda posibilităților financiare, miliardarul român rămâne fidel preferințelor culinare românești.

Fostul jucător de tenis a savurat de-a lungul timpului numeroase preparate, în călătoriile sale, însă gustul din țara natală nu a fost dat uitării. Așa se face că adoră toate felurile de mâncare simple, dar în același timp gustoase.

Multe dintre acestea sunt moștenite din tradiția ardelenească. Prin urmare, afaceristul consumă adesea mămăligă cu brânză, alături de cârnăciori și kaizer. E un preparat extrem de modest, dar extrem de consistent.

Această combinație arată că Ion Țiriac este o persoană simplă, dar și modestă în fața luxului pe care-l afișează constant. În plus, pe primele locuri în topul preferințelor se numără și ciorba, indiferent că este de burtă sau de fasole.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale.

De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli”, a dezvăluit verișoara lui Ion Țiriac, în urmă cu ceva vreme, relatează . Femeia este foarte apropiată de celebrul om de afaceri.

La ce produse a renunțat Ion Țiriac

Mariana Stanciu a spus ce nu mai are voie să consume român. Verișoara lui Ion Țiriac a subliniat faptul că sportivul a fost nevoit să stea departe de anumite preparate culinare, cum ar fi cele pline de grăsime.

Cu toate acestea, în timpul sărbătorilor mari de peste an afaceristul are întotdeauna pe masă sarmale, cozonac și mititei. Fostul jucător de tenis nu poate renunța la meniul tradițional ce depășește orice rafinament din restaurantele de lux.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă.

Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a completat Mariana Stanciu, mai arată sursa citată anterior.

Cum se menține în formă miliardarul român

Ion Țiriac nu apelează la diete drastice sau la trucuri ieșite din comun pentru a se menține în formă maximă. Miliardarul român este plin de energie datorită pauzelor alimentare pe care le ia în mod regulat.

Postul intermitent este cel care îl ajută să aibă o greutate optimă. La un moment dat, a precizat că nu mănâncă între patru și șase ore în fiecare zi, obiceiul fiind unul de mare ajutor în cazul său. În rest, nu face nimic ieșit din comun.

„Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis jur să nu mai ating o rachetă de tenis, jur să nu mai alerg. Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții.

Am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ion Ţiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, scrie . În prezent, fostul sportiv, în vârstă de 86 de ani, nu simte nevoia să se antreneze sau să meargă la sala de fitness.

Cel mai mare regret al lui Ion Țiriac

Fosta legendă a tenisului masculin, Ion Țiriac, are o carieră impresionantă în sport. Are numeroase trofee și afaceri de top, dar nu este împlinit. Într-o emisiune a vorbit despre cel mai mare regret al vieții sale.

„Eu fac în general bine. Însă, vorba lui Steve Jobs, cu o zi înainte să moară: ‘domnule, ai făcut ce trebuia în viața ta?’ / ‘Nu!’ / ‘Aoleu, stai, că ești Steve Jobs…’ / ‘Da, am făcut la bani.

Am făcut tot ce vrei, nu-știu-ce, nu-știu-cum, dar n-am făcut ce trebuie. Nu mi-am luat timp și pentru mine, pentru familie, pentru prieteni, n-am văzut frunzele înverzind’. Cam asta fac și eu.

Nu mi-am luat timp pentru asta, am venerabila vârstă pe care o am. Din păcate, tot trebuie să mă mai duc pe la un birou, pe la altul, trăiesc tot în avion, cum am trăit și până acum.

În rest, sănătos sunt și merg mai departe”, a spus Ion Țiriac în emisiunea Prietenii lui Ovidiu. Din păcate, acest regret îl macină și în ziua de azi, însă se concentrează în continuare pe afacerile pe care le are.