Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani

În prezent, cei mai mulți mari fotbaliști ajunși la 40 de ani urmăresc fenomenul din fotoliul de acasă sau, în unele cazuri, din studiourile unor televiziuni, ca analiști. Nu este și cazul lui Luka Modric. La această vârstă, mijlocașul încă joacă la cel mai înalt nivel, la AC Milan. Pentru a se menține într-o formă sportivă adecvată, legenda fotbalului croat și al celor de la Real Madrid are o dietă strictă. Care este mâncarea sa preferată.

Care este secretul formei fizice de invidiat a lui Luka Modric

În această vară, la scurt timp după ce și-a încheiat aventura de excepție pe Santiago Bernabeu, . Croatul nu a venit pe ”San Siro” ca un jucător aproape de retragere, ci ca o piesă de bază în angrenajul pus la punct de Massimiliano Allegri. El a parafat un contract pe un an cu milanezii, cu drept de prelungire până în 2027.

Vedem, iată, cum Modric ar putea fi pe teren și la vârsta de 42 de ani. Pare incredibil, însă croatul are o formă fizică de invidiat, arătând ca un puști de 20 de ani, nicidecum ca unul aflat în ipostaza de a pune ghetele în cui. În cei 13 ani petrecuți în tricoul celei mai mari echipe din istoria fotbalului, Real Madrid, Luka Modric a acordat o atenție uriașă nu doar pe teren, ci și în afara lui. S-a axat foarte mult pe dieta sa, pentru a se menține în formă.

De un deceniu, Luka Modric are o rutină care îl ajută să-și mențină forma chiar și la 40 de ani, o vârstă deloc specifică unui fotbalist în activitate. Decizia crucială care avea să-i prelungească prezența pe dreptunghiul verde croatului a fost luată în 2015, când acesta avea doar 30 de ani.

Atunci, mijlocașul, care se afla la apogeul carierei sale în tricoul lui Real, a realizat că, pentru a-și prelungi ”șederea” în fenomen trebuie să facă ceva. Astfel, a apelat la Vlatko Vucetic, profesor asociat la Facultatea de Kinesiologie a Universității din Zagreb.

Ce este crioterapia, tratamentul pe care îl face Modric după meciuri

Acest specialist din Zagreb i-a pregătit lui Modric un program zilnic de exerciții, adaptat la datele colectate zilnic în timpul sesiunilor regulate de antrenament ale clubului. Înainte și după fiecare antrenament, fotbalistul acordă 30 de minute suplimentare pentru mișcare. Acest obicei i-a permis, sezon după sezon, să perfecționeze detalii precum postura, rezistența fizică și prevenirea accidentărilor.

Astfel, talentatul jucător croat a ajuns la 40 de ani fără a suferi excesiv din cauza trecerii timpului. ”Vârsta este doar un număr”, a scris el recent pe contul de X. În weekendul trecut, pe 14 septembrie, și-a confirmat forma și pe teren. A marcat golul care a adus victoria (1-0) lui Milan cu Bologna.

În plus față de această rutină, Modric nu neglijează deloc odihna. Dă o importanță majoră somnului și încearcă să-și odihnească corpul cât mai mult posibil. Apoi, în special după deplasările mai lungi, vrea să evite oboseala și acidul lactic care îi joacă feste. El face și crioterapie după meciuri.

În prezent, crioterapia este utilizată pe scară largă în medicina sportivă. În termeni de specialitate, aceasta este ”un tratament medical și terapeutic care presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute pentru o perioadă scurtă de timp. Această expunere poate fi localizată în anumite zone sau aplicată întregului corp”.

Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Cum arată fiecare dintre mesele zilei pentru starul lui AC Milan

Ca în orice sport, și în fotbal dieta este fundamentală în scopul păstrării formei fizice. În ceea ce-l privește pe Modric, acesta nu are parte de meniuri speciale, doar câteva ajustări. El urmează sfaturile nutriționistului de la AC Milan, dar și propriile gusturi. Conform celor de la , dieta lui Modric se concentrează mult pe pește. Aceasta este mâncarea preferată a croatului. În ziua meciurilor, masa sa are la bază un aport generos de carbohidrați, de obicei sub formă de paste.

Specialiștii de la Dr Workout Fitness au realizat un amplu material în care prezintă, pas cu pas, cum arată fiecare dintre mesele zilei pentru starul lui AC Milan, plecând de la micul-dejun, până la cină.

Diminețile lui Modric încep cu 4 albușuri de ou, un ou întreg și pâine prăjită cu avocado plus fructe. Apoi, între micul-dejun și prânz, Modric mai adaugă un smoothie proteic ca o gustare.

Prânzul mijlocașului croat constă într-o combinație delicioasă de piept de pui la grătar, orez și legume. Ca o altă gustare, spre sfârșitul după-amiezii, Modric preferă un baton proteic sau un smoothie răcoritor cu fructe mixte.

În fine, serile lui Luka Modric se încheie cu masa cea mai copioasă a zilei sale. Aceasta constă din somon delicios, paste, legume verzi și un amestec de salate.

De ce a ales Luka Modric pe AC Milan, după aventura la Real Madrid

Foarte mulți s-au întrebat de ce a ales . Reamintim că, în tricoul ”blanco”, Luka Modric, fără îndoială unul dintre cei mai buni jucători ai lui Real Madrid din ultimul deceniu, a bifat 597 de partide, a marcat 43 de goluri și a oferit 95 de assist-uri.

În plus, acesta a câștigat 28 de trofee la Real Madrid în 13 ani (2012-2025): 6 Ligi ale Campionilor, 5 Supercupe ale Europei, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, o Cupă Intercontinentală, 4 titluri în La Liga, două Cupe ale Spaniei și 5 Supercupe ale Spaniei.

2018 : anul în care Luka Modric a câștigat Balonul de Aur. La 33 de ani pe atunci, croatul a cucerit Liga Campionilor cu Real și a jucat finala Mondialului, cu naționala Croației

În luna iulie, la scurt timp după ce a semnat contractul cu noua sa echipă din Italia, Luka Modric a dezvăluit motivul pentru care a ales-o pe AC Milan. ”În copilărie, mă uitam mult la Serie A. De aici, AC Milan era echipa mea preferată. Idolul meu, Zvonimir Boban, juca acolo. Am avut și alte oferte. Dar, când m-au contactat cei de la AC Milan a fost o decizie clară. Am vrut și să rămân să joc în Europa”, a declarat Luka Modric, citat de publicația .