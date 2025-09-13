Care este mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez adoră un aliment mai neobișnuit, care nu se prepară deloc ușor 

La un moment dat, Georgina Rodríguez, soția lui Cristiano Ronaldo, a dezvăluit care e mâncarea sa preferată. Aceasta consumă un aliment neobișnuit și mereu e atentă la detalii.

Ce dietă are soția lui Cristiano Ronaldo

Atât Cristiano Ronaldo, cât și soție sa, sunt atenți la alimentație. De altfel fotbalistul urmează, conform presei internaționale, o rutină intitulată ”Metoda CR7”. Aceasta constă într-o dietă strictă.

Astfel, zaharurile și grăsimile sunt reduse la maxim. , dar și fibre ori grăsimi sănătoase. În acest mod îi este mai ușor să se mențină în formă.

Și se pare că și Georgina Rodríguez urmează câteva recomandări din această rutină. Practic dieta ei se bazează pe legume, carne la grătar, pește și nu numai. De asemenea, în unele momente de răsfăț pot fi consumate și mezeluri preparate din carne de porc iberic.

Care e mâncarea preferată pe care o consumă Georgina Rodríguez

Și totuși care e mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo? Georgina Rodríguez adoră o gustare ceva mai deosebită. Este vorba despre midii cu lămâie. Pentru unii poate părea ceva neobișnuit, însă alimentul e chiar unul foarte nutritiv.

Acesta oferă beneficii pentru organism și de asemenea, e esențial pentru îngrijirea dinților. În primul rând midiile sunt bogate în fier și în vitamina B12. Totodată, ele conțin calciu, dar și fosfor și omega 3 din plin.

Și se pare că mâncarea preferată de Georgina Rodríguez îmbunătățește și circulația sângelui și poate să prevină bolile cardiovasculare. Astfel, nu e de mirare de ce soția lui Cristiano Ronaldo o adoră.

Georgina Rodríguez face și exerciții fizice

Și evident, pentru un corp demn de invidiat, nu doar alimentația contează, ci și mișcarea. De altfel este bine cunoscut faptul că . Aceasta este și imaginea unor mărci exclusiviste inclusiv Gucci, Prada, Louis Vuitton sau Chopard, printre altele.

Iar pe contul personal de socializare, soția lui Cristiano Ronaldo mai postează imagini de la antrenamente. Aceasta are un antrenor personal care o ajută să aleagă cu grijă exercițiile pe care le face.

Și se pare că de multe ori nu e nevoie nici de o sală de fitness complexă. E suficientă ridicarea greutăților pentru îmbunătățirea performanței musculare. Georgina face și exerciții simple, inclusiv genuflexiuni.

Astfel, nu e de mirare de ce soția lui Cristiano Ronaldo arată atât de bine. Și mai mult de atât, de la depărtare parcă nici nu se vede că aceasta a devenit mamă, având în vedere că știe să se mențină în formă.