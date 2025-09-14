Sport

Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc tradițional ocupă locul 1 în topul preferințelor

Care este, de fapt, mâncarea preferată a Simonei Halep. Campioana are un preparat favorit, care îi amintește mereu de copilărie.
Claudia Şoiogea
14.09.2025 | 12:00
Care este mancarea preferata Simonei Halep
SPECIAL FANATIK
Care este mâncarea preferată a Simonei Halep.

Care este mâncarea preferată a Simonei Halep. Campioana a degustat numeroase feluri de mâncare din întreaga lume, însă rămâne fidelă bucătăriei tradiționale. Iată care este preparatul său de suflet.

Care este mâncarea preferată a Simonei Halep

Simona Halep nu mai are nevoie de introduceri. Campioana a scris istorie în lumea tenisului și a pus România pe harta mondială a sporturilor. Pentru a face performanță, Simona Halep s-a antrenat intens și a fost mereu atentă la alimentație.

De-a lungul timpului, Simona Halep a avut ocazia să testeze fel de fel de preparate aparținând diverselor bucătării internaționale. Deși au fost și acelea o încântare pentru papilele gustative, campioana a recunoscut că tot mâncarea tradițională ocupă un loc special în inima sa.

Simona Halep are un fel de mâncare tradițional preferat pe care l-ar consuma oricând. Nu este deloc unul sofisticat, însă simplitatea și gustul desăvârșit sunt cele care o transpun mereu pe campioană direct în copilărie.

„Mămăliguţa cu brânză şi smântână aş putea spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place şi şoriciul.”, a spus Simona Halep, potrivit prosport.ro.

Ce preparate din bucătăria internațională preferă campioana

Pe lângă mămăligă, Simona Halep a recunoscut că mai are câteva feluri de mâncare preferată, însă nu din bucătăria tradițională, ci din cea spaniolă. Preparatele spaniole au cucerit-o definitiv pe Simona Halep, care s-a declarat impresionată de gustul și de savoarea lor intensă.

Atunci când vine vorba de preparatele internaționale, în special de cele spaniole, există câteva care ocupă un loc special în topul preferințelor Simonei Halep. Deși toate sunt gustoase, tapasul și jamonul sunt pe primul loc pentru campioană. De asemenea, pe listă se mai înscrie și carnea.

„Îmi place mâncarea spaniolă, e foarte variată. Mănânc cu plăcere tapas, jamon şi carne.”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep vine dintr-o familie de machedoni, ceea ce înseamnă că un loc special ocupă și preparatele tradiționale machedonești. Drept dovadă, meniul de la nunta sa a inclus plăcinte machedonești cu lapte, zacuscă, piperchi din ardei grași cu roșii și brânză și salată de vinete cu ardei copți.

