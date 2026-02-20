Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România

ADVERTISEMENT

Performanța Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, de joi, a reprezentat cea mai bună clasare din istoria țării noastre la o astfel de întrecere de mare anvergură în proba fetelor. Detalii extrem de interesante despre germanca de 28 de ani care a ales să reprezinte România. Care este mâncarea ei preferată și ce câine are acasă.

Cum a ales Julia Sauter să reprezinte România. Ce a pățit în Germania

România a deplasat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 o delegație formată din 29 de sportivi. Aceștia au fost implicați în mai multe discipline, precum biatlon, bob, patinaj artistic, sanie sau schi. Fără o tradiție în aceste sporturi, România nu a avut un obiectiv în obținerea unor medalii, ci doar a unor clasări cât mai onorabile.

Iar aceste performanțe au venit. În primă fază, miercuri, 18 februarie, Mihai Tentea și George Iordache au obținut un neașteptat loc 5 în proba de bob de două persoane. Conaționalii noștri au fost devansați doar de echipele Germaniei și ale SUA.

Joi, 19 februarie, aplauzele s-au mutat la patinaj artistic. Patinatoarea Julia Sauter (28 de ani) a încheiat proba individuală pe poziția a 17-a. Ea a obținut un punctaj total de 190,93. A fost cel mai bun al sezonului și al carierei. În plus, .

Julia Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Baden-Württemberg, Germania. În 2010 și 2011, sportiva a reprezentat Germania la evenimente internaționale de juniori. Tot 2011 avea să fie anul de bun augur pentru România. Atunci, Julia nu a prins lotul de elită al nemților. Avea de făcut astfel două alegeri: retragerea sau să reprezinte o altă țară.

A ales, din fericire, România. A reprezentat pentru prima oară tricolorul la nivel internațional în martie 2013. Între 2014 și 2025, Julia a obținut 9 titluri naționale la patinaj artistic. În ciuda acestui aspect, pentru a putea fi prezentă la ediția de la Milano Cortina a Jocurilor Olimpice, Julia Sauter a trebuit să aplice pentru cetățenie. Verdictul pozitiv a venit în octombrie 2025.

Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter

Julia Sauter este căsătorită din septembrie 2021 cu jucătorul de hochei american Robbie Czarnik. Acesta din urmă s-a mutat în Germania ca să fie aproape de Julia, oferindu-i sprijin, în timp ce ea concurează la nivel internațional pentru România.

În spațiul public au apărut, recent, și o serie de informații mai puțin cunoscute despre Julia Sauter. Mâncarea preferată a patinatoarei este reprezentată de un preparat tradițional pe care îl adoră milioane de români. E vorba de clasicele sarmale. În afară de soțul ei, pe Julia o așteaptă acasă și un animal de companie. E vorba de cățelușul Milo, un Puli maghiar.

Cât va mai concura Julia Sauter la cel mai înalt nivel

a fost întrebată cât va mai concura la acest nivel pentru România. Veștile sunt bune. Ea nu se va retrage după competiția din Italia.

”(n.r. Întrebată pentru ce perioadă ar mai dori să concureze) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, și nu mai ești tânăr!”, a spus Julia Sauter, pentru .