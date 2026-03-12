Care este marea problemă a lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB: „A fost o decepție! La asta trebuie să lucreze”

ADVERTISEMENT

Gabi Balint a analizat revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB și a început prin a spune că se simte puțin dezamăgit de această situație. Fostul mare fotbalist a explicat că nu se aștepta ca antrenorul să se mai întoarcă la echipa roș-albastră în condițiile în care data trecută a plecat nu tocmai în cele mai bune condiții prin prisma relației cu nașul său Gigi Becali.

Care este cea mai mare problemă a lui Mirel Rădoi, în viziunea lui Gabi Balint

Astfel, el s-a referit în aceeași notă și la experiențele lui Rădoi de la Universitatea Craiova și a apreciat că revenirea acestuia în Bănie a reprezentat o greșeală la momentul respectiv, vorbind totodată și despre a doua plecare a tehnicianului de la echipa lui Mihai Rotaru, dar nedorind în schimb să furnizeze mai multe detalii, deși a susținut că a aflat anumite lucruri în acest sens.

De asemenea, Gabi Balint a opinat că când vine vorba despre gestionarea relațiilor sale cu jucătorii și cu oamenii din conducerea cluburilor, acesta fiind aspectul la care el ar trebui să lucreze cel mai mult.

„Sincer, m-am simțit puțin decepționat. Eu îl apreciez mult pe Rădoi ca antrenor, e bine pregătit și are un viitor extraordinar. Dar face niște greșeli din astea pe care nu ar trebui să le facă. La Craiova a fost, a plecat, s-a întors, bine, au fost și altele atunci, am aflat niște lucruri, nu pot să le spun. Rămân între mine și persoana cu care le-am vorbit. (n.r. Despre faptul că Rădoi a spus că s-a simțit tras la răspundere atunci) Cam așa e, da.

Nu mă trageți de limbă, că nu vă spun nimic. Normal că fiind om în fotbal aflu niște lucruri. Nu sunt astea motivele, în fine. I-au căzut prost lucrurile respective. Îl înțeleg și pe el, dar la asta trebuie să lucreze, la colaborarea cu jucătorii și conducătorii.

Are o problemă aici, e un tip foarte radical, nu are nicio treabă. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie maleabil. Încă o dată, a fost o decepție. Aici e o afacere de familie mai mult. Gigi l-a sunat, nu i-a răspuns, i-a dat mesaje, într-unul dintre mesaje l-a făcut să se răzgândească”, a spus în direct la

Cum crede Gabi Balint că va funcționa de această dată relația dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali la FCSB

În continuare, fostul mare fotbalist de la Steaua a explicat cum vede el situația de la campioana en-titre a României în următoarea perioadă, măcar până la finalul acestui sezon:

„Faptul că s-a întors, mai ales că știe cum se lucrează, astea nu fac bine, la asta m-am referit. (n.r. Despre Gigi Becali) O să stea probabil o perioadă cuminte, dar dacă nu îi convine ceva după 3-4 meciuri, nu poate să stea.

Până la sfârșit acum cred că rămâne (n.r. Rădoi), sunt sigur că va redresa echipa. Are totuși meciuri de play-out, deși nu vor fi ușoare. Fanii nu vor veni în număr mare și asta îi va afecta. Dar am încredere în el ca antrenor, FCSB are cei mai buni jucători din play-out. Trebuie lucrat însă la mentalitate la ei”.