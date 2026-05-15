Care este marea problemă cu Olimpiu Moruțan la Rapid: „Nu cred că a fost integrat”

Cristi Săpunaru (42 de ani) a analizat parcursul avut până în prezent de Olimpiu Moruțan (27 de ani) la Rapid. Internaționalul român a fost adus în iarnă cu surle și trâmbițe de clubul din Giulești, după o accidentare gravă suferită în urmă cu ceva timp, și în principiu nu a oferit randamentul așteptat de la el. Inițial, a început să fie introdus pe teren în principal pe final de partide, iar ulterior i-au fost oferite din ce în ce mai multe minute pe teren.

Ce a spus Cristi Săpunaru despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Fostul căpitan al echipei a transmis că el este un admirator al mijlocașului ofensiv și consideră că acesta a arătat anumite calități în această parte secundă a sezonului în curs. Astfel, fostul fundaș central a opinat că în ceea ce îl privește pe Moruțan nu este o problemă de valoare, ci de anumite obstacole existente până în clipa de față vizavi de modul în care el s-a integrat în echipă. „Mie îmi place foarte mult, dar nu cred că a fost integrat pe măsura valorii și postului său”, a spus Cristi Săpunaru în direct la

De asemenea, cu aceeași ocazie, jurnalistul Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, a mai introdus un aspect important în această ecuație: „Nu a avut nicio perioadă de pregătire completă după accidentare. El a arătat mult mai bine la început, când intra de pe bancă, 20-25 de minute”.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre acest subiect

Nu în ultimul rând, Ilie Dumitrescu, prezent de asemenea în studio, a catalogat chiar și în contextul dat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid drept unul reușit: „Eu cred foarte mult în Moruțan, că va ajuta foarte mult Rapidul când va fi bine din punct de vedere fizic. Pentru mine e un transfer reușit”.

De-a lungul ultimelor luni, despre Moruțan s-a spus destul de mult că nu ar fi folosit de pe postul cel mai potrivit pentru el. Mulți oameni de fotbal au spus în spațiul public faptul că el ar da cel mai bun randament al său în spatele vârfului, într-un sistem 4-2-3-1. Doar că Gâlcă joacă la Rapid un 4-3-3 și astfel mijlocașul ofensiv a fost trimis mai de fiecare dată în flancul drept al liniei ofensive,