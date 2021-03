Care este meseria de bază a lui Connect-R. Nu te-ai fi așteptat la un asemenea job

Connect-R este renumit în industria muzicală autohtonă, însă înainte de a deveni cunoscut a practicat o cu totul altă meserie. Cântărețul bucureștean are la bază un loc de muncă, care era destul de căutat înainte de căderea comunismului.

Artistul are o calificare la care mulți nici nu s-ar fi gândit. Pasionat de mașini și îndrumat de tatăl său, vedeta a mărturisit la un moment dat că a urmat o școală de meserii, unde a învățat tot ce ține de specializarea de tinichigiu auto.

Așadar, Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, se gândea încă de mic să aibă un job care să-i aducă un confort financiar, însă în cele din urmă soarta a decis cu totul altceva. A trecut de la mașini la muzică și foarte bine a făcut!

Connect-R, totul despre meseria sa. Ce calificare are cântărețul

„Tata a vrut musai să am o meserie. De asta am diploma de tinichigiu vopsitor auto”, a declarat Connect-R la un moment dat, notează libertatea.ro.

Cântărețul nu are deloc studii în domeniul muzical, dar asta nu înseamnă că nu scoate hit după hit. Și în cazul în care nu ar mai merge cu această pasiune, artistul mai are o altă posibilitate, cea de instructor de fitness, diploma asigurându-i un viitor foarte bun.

Connect-R a povestit și cum și-a câștigat primii bani, mărturisind că nu a avut o situație financiară tocmai bună în copilărie. Vedeta a vândut ziare în intersecții, apoi i-a apărut prima piesă la TV, împreună cu trupa Racla cu care a avut mare succes.

„Eram prinț și cerșetor. Dimineața la 4 îmi luam ziarele. Am fost ziarist, am fost om de presă! Am vândut ziare trei ani și ceva, aproape 4 ani, în intersecție. În același timp aveam clip pe Atomic TV cu Racla. Am vândut ziare, eram profesionist, serios.

Doamne, ce flow aveam! Eram pe flow și oamenilor le era drag de mine. Pe jumătate de cap aveam dreaduri și jumătate era desfăcut. Cu ochelari de soare, geacă, bocanci. Era mega fresh! Aveam un talent… Jur că iubeam ce făceam!

Mă îmbrăcam cel mai ieftin posibil. Luam ciorapi de la mama, dresuri, tăiam cracul și rămânea doar banda aceea”, a dezvăluit artistul în urmă cu ani buni.

