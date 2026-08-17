Sport

Care este mica plăcere zilnică a lui Mitică Dragomir? „Ospătarii îmi pun șpriț de apă”

Dumitru Dragomir a povestit, la "Profeţiile lui Mitică", cum arată pentru el o zi obişnuită de vară şi ce se întâmplă atunci când merge cu prietenii la un restaurant, deşi nu bea alcool.
Daniel Spătaru
17.08.2026 | 10:20
Care este mica placere zilnica a lui Mitica Dragomir Ospatarii imi pun sprit de apa
EXCLUSIV FANATIK
Cum arată o zi de vară pentru Mitică Dragomir, la 80 de ani Foto: colaj Fanatik
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La 80 de ani, Mitică Dragomir îşi duce viaţa ca un pensionar autentic. În ciuda afacerilor pe care le are, fostul preşedinte al LPF a dezvăluit că nu se atinge de banii pe care îi câştigă de pe urma acestora.

Mitică Dragomir trăieşte numai din pensie

Mitică Dragomir îi lasă fiului său toţi banii câştigaţi de pe urma firmelor, iar el se mulţumeşte cu pensia pe care o încasează de la stat. „Eu trăiesc numai din pensie, vă jur, aici la televizor! Nu iau un leu din firmele mele, nici dividende, nici salariu, nici nimic!

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Trăiesc din ce produc la 80 de ani, adică din pensia mea, plus ce mai câştig de la posturile de televiziune. Câştig bani buni”, a spus acesta, la „Profeţiile lui Mitică”Pensia lunară pe care o câştigă Mitică Dragomir este însă una uriaşă, ridicându-se la aproximativ 25.000 de lei.

Cum se prepară şpriţul cu apă pe care îl bea Mitică Dragomir

În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” a dezvăluit cum se relaxează în aceste zile şi care este băutura sa favorită. „Mica mea plăcere este să mă duc după-amiaza cu ‘şmecherii’ în parc. ‘Şmecherii’ ce înseamnă? Multimilionari, ziarişti de top…

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Plăcerea mea, după ce facem o tură de parc, ne ducem la un restaurant şi să stau la un şpriţ. Eu care nu beau! Toţi ospătarii ce crezi că îmi fac? Şpriţ de apă! Cum mă aşez la masă îmi pun apă plată şi apă carbogazoasă”, a povestit Mitică Dragomir.

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Ultima profeţie făcută de Mitică Dragomir şi care s-a împlinit

Acesta a adăugat detalii şi despre cum se derulează discuţiile în cercul lui de prieteni. „Să vezi cum îşi dă fiecare cu părerea. Oameni super deştepţi, mult mai deştepţi decât mine. Şi cum îi contrazic eu: ‘Vezi că aici nu ai informaţia care trebuie’, iar a doua zi îmi spun: ‘Nea Mitică, de unde ai ştiut asta?'”, a mai afirmat fostul deputat şi om de fotbal.

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De altfel, el a dat şi un exemplu de profeţie care tocmai s-a împlinit. „Am zis în urmă cu vreo două săptămâni aici, în emisiune, că sigur vor fi arestaţi un judecător sau doi. Acum câteva zile au arestat un judecător”, a punctat Mitică Dragomir.

Care este mica plăcere zilnică a lui Mitică Dragomir? "Ospătarii îmi pun șpriț de apă". Exclusiv

 

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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