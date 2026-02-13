Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Care este miza financiară a celor opt echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României. FRF a pus la bătaie o sumă cu multe zerouri

Opt echipe au rămas în cursa pentru câștigarea Cupei României, după terminarea partidelor din grupele competiției organizate de FRF, în care au fost destule surprize
Catalin Oprea
13.02.2026 | 08:45
Care este miza financiara a celor opt echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei FRF a pus la bataie o suma cu multe zerouri
ANALIZĂ FANATIK
Cupa României a ajuns în faza sferturilor de finală FOTO frf.ro
ADVERTISEMENT

Faza ultimelor meciuri din Cupa României a stabilit cele opt echipe care se vor duela în sferturile de finală. A părăsit competiția campioana FCSB, dar a încheiat conturile și Rapid, una dintre favorite.

Câștigătoarea Cupei României încasează 240.000 de euro

Interesul față de Cupa României Betano a crescut în ultimii ani, în principal pentru că echipa care își adjudecă trofeul este calificată direct în preliminariile Europa League, a doua competiție valorică a Europei.

ADVERTISEMENT

Nici premiile puse la bătaie de FRF nu sunt de neglijat, mai ales în fazele finale. Federația a stabilit un fond total de 1,2 milioane de euro, care se impart după un criteriu clar, astfel încât fiecare participant să primească ceva.

Premiul cel mare, în valoare de 240.000 de euro va ajunge la câștigătoarea trofeului. Miza financiară a finale este uriașă, deoarece finalista nu primește decât 10.000 de euro, diferența fiind mai mult decât considerabilă.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

50.000 de euro pentru echipele care ajung în semifinale

Cele opt echipe rămase acum în competiție au un motov întemeiat să lupte pentru a prinde semfinalele. Prezența acolo le asigură câte 50.000 de euro. În caz de eliminare, ele rămân cu cei 25.000 de euro cuveniți pentru calificarea în sferturi.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

Federația a răsplătit cu câte 4000 de euro fiecare punct din grupă. Este suma pe care au primit-o echipe precum FCSB, Rapid, Petrolul, UTA sau FC Botoșani, care s-au împotmolit în grupe.

Echipele care au fost în turul I al Cupei României Betano au luat câte 1.000 de euro, cele din turul II – 2.000 de euro, cele din turul III – 4.000 de euro, iar cine a prins play-offul de calificare în grupe – 8.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Finala competiției se va juca la Sibiu

Sferturile de finală din Cupa României Betano se vor disputa în perioada 3-5 martie. Iată cum arată tabloul:

·       FC Argeș – Gloria Bistriţa

·       Universitatea Cluj – Hermannstadt

·       Dinamo – Metalul Buzău

·       Universitatea Craiova – CFR Cluj

Ultimul act se va juca din nou la Sibiu, ca în 2024, partida fiind programată pentru data de 13 mai. Anul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul după ce s-a impus cu 3-2 contra lui Hermannstadt pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.

El este singurul jucător de la FCSB pe care l-a remarcat Gigi Becali....
Fanatik
El este singurul jucător de la FCSB pe care l-a remarcat Gigi Becali. Ce se întâmplă, de fapt, cu Dawa
Top 8 echipe din Cupa României. Acesta este tabloul sferturilor de finală cu...
Fanatik
Top 8 echipe din Cupa României. Acesta este tabloul sferturilor de finală cu tot cu derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet
Mesajul obscen cu care un copil l-a primit pe Florin Tănase pe „Ion...
Fanatik
Mesajul obscen cu care un copil l-a primit pe Florin Tănase pe „Ion Oblemenco”: „Dă-mi tricoul tău să mă…”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce...
iamsport.ro
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce aveți în seara asta? Doamne ferește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!