Care este miza financiară a celor opt echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României. FRF a pus la bătaie o sumă cu multe zerouri

Faza ultimelor meciuri din Cupa României a stabilit cele opt echipe care se vor duela în sferturile de finală. , dar a încheiat conturile și Rapid, una dintre favorite.

Câștigătoarea Cupei României încasează 240.000 de euro

Interesul față de Cupa României Betano a crescut în ultimii ani, în principal pentru că echipa care își adjudecă trofeul este calificată direct în preliminariile Europa League, a doua competiție valorică a Europei.

Nici premiile puse la bătaie de FRF nu sunt de neglijat, mai ales în fazele finale. Federația a stabilit un fond total de 1,2 milioane de euro, care se impart după un criteriu clar, astfel încât fiecare participant să primească ceva.

Premiul cel mare, în valoare de 240.000 de euro va ajunge la câștigătoarea trofeului. Miza financiară a finale este uriașă, deoarece finalista nu primește decât 10.000 de euro, diferența fiind mai mult decât considerabilă.

50.000 de euro pentru echipele care ajung în semifinale

Cele opt echipe rămase acum în competiție au un motov întemeiat să lupte pentru a prinde semfinalele. Prezența acolo le asigură câte 50.000 de euro. În caz de eliminare, ele rămân cu cei 25.000 de euro cuveniți pentru calificarea în sferturi.

Federația a răsplătit cu câte 4000 de euro fiecare punct din grupă. Este suma pe care au primit-o echipe precum FCSB, Rapid, Petrolul, UTA sau FC Botoșani, care s-au împotmolit în grupe.

Echipele care au fost în turul I al Cupei României Betano au luat câte 1.000 de euro, cele din turul II – 2.000 de euro, cele din turul III – 4.000 de euro, iar cine a prins play-offul de calificare în grupe – 8.000 de euro.

Finala competiției se va juca la Sibiu

Iată cum arată tabloul:

· FC Argeș – Gloria Bistriţa

· Universitatea Cluj – Hermannstadt

· Dinamo – Metalul Buzău

· Universitatea Craiova – CFR Cluj

Ultimul act se va juca din nou la Sibiu, ca în 2024, partida fiind programată pentru data de 13 mai. Anul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul după ce s-a impus cu 3-2 contra lui Hermannstadt pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.