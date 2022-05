Care este motivul pentru care CRBL de la Survivor România și-a vândut toate proprietățile din România

Vedeta trăiește de mai bine de doi ani în Marbella, acolo unde a plecat cu întreaga familie. Cântărețul a explicat cum a luat această decizie și cum soția sa, Elena, a plecat singură în Spania pentru că el era la Asia Express.

CRBL nu mai are nicio proprietate în România. De ce a vândut tot

CRBL a mărturisit că mutarea în Spania a avut loc în două etape. Prima oară nu a reușit să se acomodeze traiului printre străini și a revenit în România, însă a doua oară a luat o decizie radicală: a vândut tot ce avea.

„Acolo începeam să cunoaștem ce înseamnă Spania, a trebuit să ne facem acte, Alessia a început la școală, se descurca foarte bine, am început să simțim spaniolul, cel turist și localnicul.

Apoi am revenit în țară, un an, un an și ceva am stat pentru că am avut tot felul de proiecte. Am stat aici și apoi am mers iar în Spania. În România dai de alte minusuri pe care în Spania nu le găsești și dai de greu aici, compari și mintea se joacă.

Elena zicea că ia uite unde stăm noi, când casa noastră frumoasă e în România. Și când am plecat a doua oară, am vândut tot să nu ne mai gândim la așa ceva.Și am zis că ce facem atunci când venim în țară, că mai avem treabă.

Și am făcut un schimb, am păstrat un apartament în care să stăm provizoriu, cum stăm și acum. Asta ca să nu mai avem la ce să ne întoarcem”, a povestit vedeta în .

CRBL: ”Am plecat cu tot, cu 3 camioane”

CRBL este întrebat frecvent care este motivul pentru care s-a mutat în Spania, precizând că nu a fost vorba de o supărare. a făcut pasul decisiv pentru că a vrut să experimenteze și altceva, mai ales că se poate ocupa de muzică și de acolo.

„Plecarea nu a fost pentru o supărare. Credeam că am făcut destule și că aș putea controla de acolo ce aș mai putea face cu muzica, o emisiune. Am plecat cu tot, cu 3 camioane, cu studio video, audio, cu casă, cu schi”, a mai spus artistul.

În momentul de față, CRBL se gândește la o eventuală revenire în România, dar trebuie să ia în calcul că fiica sa, Alessia, în vârstă de 12 ani, urmează o școală bună în Spania și deja și-a făcut foarte mulți prieteni.