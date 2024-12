Care este motivul pentru care Nelu Cortea a decis să plece de la masa juriului iUmor. Comediantul a spus adevărul gol-goluț

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat competiția America Express, după multe provocări. La scurt timp a apărut și oportunitatea de a juriza la iUmor, experiență pe care nu au refuzat-o.

Nelu Cortea a părăsit iUmor

a fost o adevărată aventură pentru participați. Concurenții au fost nevoiți să treacă probe grele, iar Nelu Cortea și Cătălin Bordea au reușit să atragă simpatia publicului.

ADVERTISEMENT

Cei doi co-echipieri au luptat cu toate puterile, în final reușind să pună mâna pe marele premiu. După fericitul deznodământ, a apărut o nouă oportunitate: să jurizeze la iUmor.

Zis și făcut. Au mers împreună la masa juriului, dar Cortea a decis să renunțe la proiect, în timp ce Bordea se află și acum în postura de jurate.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care comediantul a decis să pună stop

La scurt timp după ce și-a primit postul, a decis să renunțe la colaborare. Recent, în unul dintre show-urile sale de stand-up comedy, bărbatul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu a mai vrut să continue. Se pare că formatul emisiunii nu i s-a potrivit, iar așteptările pe care le avea nu s-au potrivit cu realitatea.

„Anul trecut am fost jurat la iUmor. Am decis după aceea să plec de la iUmor, a fost decizia mea. Producătorii mi-au zis ‘pleacă’ și am decis să îi ascult.

ADVERTISEMENT

Nu, dar emisiunea aia mi-a rupt creierii. Nu mă așteptam să fie ce a fost de fapt. Eu m-am dus acolo ca jurat. Stau pe scaun, judec oameni, perfect, simplu.

În primul episod, m-au chemat pe scenă. Pe scenă era un domn japonez pe numele lui Mr. Cherry, stătea în fundul gol și țipa la mine să îi arunc CD-uri să le prindă între b***.

ADVERTISEMENT

Era primul episod, mă uitam în culise la producători. Dubioasă emisiune. Eu, Bordea și Cheloo am bătut un om îmbrăcat în vierme.”, a mărturisit câștigătorul America Express.