Care este numele real al lui Blaze de la Survivor România 2022. Ce scrie în buletin

Gp Blaze de la Survivor România 2022 este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri, acesta devenind viral mai ales pe Tik Tok.

De asemenea este și cântăreț și a colaborat cu artiști renumiți din România.

Chiar dacă toată lumea îl spune Blaze, numele său real este altul. Godspower Morris Okpata.

În vârstă de 26 de ani, Godspower Morris Okpata a venit din Nigeria în anul 2015. A devenit un vlogger și influencer cunoscut, iar apoi s-a remarcat , unde și-a întâlnit jumătatea, pe Izabela.

Godspower Morris Okpata are o poveste de viață incredibilă. S-a născut în orașul Portharcourt. Cum traiul din țara sa natală nu era prea bun, a decis să vină în România alături de alți 300 de tineri. Apoi, a primit o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța. A vrut mereu să învețe și să aibă o viață mai bună.

“Mâncam la 2-3 zile. A fost foarte greu. Când îi ceream tatălui meu bani, îmi spunea că nu are. Tatăl meu lucrează la Universitate, iar mama mea nu muncește. Am cinci surori și doi frați”, povestea cântărețul.

Blaze a decis să se mute în București după ce și-a terminat studiile și s-a înscris la un master în Administrația Afacerilor. Tot în acea perioadă a devenit cunoscut datorită postărilor pe care le făcea pe diferite platforme.

“Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog.

A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a mai povestit concurentul de la

A decis să participe la emisiunea Mireasa. Acolo a cunoscut-o pe soția sa, Izabela. Înainte de a-și întâlni marea dragoste, nigerianul a avut o relație de doi ani cu o româncă. Acesta recunoștea că a suferit extrem de tare în momentul în care tânăra a decis să pună capăt relației.

“A fost alegerea ei. Am suferit. Când am fost cu ea nu am făcut vlog. Ea a fost geloasă, am fost și eu. Când nu ești gelos nu iubești. Nu cred că există femeia perfectă”, declara Godspower Morris Okpata .