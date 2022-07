Care este numele real al lui Cuza de la Te cunosc de undeva. Ce scrie în buletin

Cuza de la Noaptea Târziu are priză la public, iar în urma participării împreună cu colegul său, Emi, la Asia Express, popularitatea lui a crescut destul de mult.

Cuza de la Noaptea Târziu are un nume destul de comun

Fostul iubit al Ramonei Olaru, asistentă de televiziune la „Neața cu Răzvan și Dani” are un nume destul de comun. Toți îi spun Cuza din perioada școlii, poreclă cu care s-a ales după o scenetă în care a intrat în rolul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Din propriile sale relatări, a jucat atât de bine încât i-a rămas această poreclă, sub care s-a făcut remarcat inclusiv în industria showbiz-ului.

„Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde). Probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a povestit concurentul de la „Te cunosc de undeva”,

În actul său de identitate, Cuza are un nume care nu provoacă prea multă emoție. Pe tânărul de la „Noaptea Târziu” îl cheamă Iulian-Adrian Popescu!

„Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele. Le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi (râde)”, a completat Iulian-Adrian, alias Cuza, potrivit aceleiași surse.

Umoristul și colegul său, Emi, au fost una din marile surprize ale celui de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antenă. Despre cei doi s-a spus că ar fi, de fapt, marii câștigători, însă nu este nimic confirmat 100%, mai ales că anul acesta, în alegerea câștigătorilor un rol îl au și telespectatorii. Aceștia votează prin SMS cine vor să fie învingători.

Colegul lui Cuza, dezvăluiri despre experiența „Te cunosc de undeva”

Recent, cu FANATIK despre provocarea „Te cunosc de undeva”, un show care nu a fost tocmai ușor pentru niciunul dintre cei doi.

„Au fost zile întregi de filmare, de dimineață până seară. Pe lângă repetițiile de zi cu zi, exista o repetiție mare înainte de filmarea galei. E o nebunie de show. Cred că a meritat efortul. (…)

Toate personajele au fost grele, sincer să fiu. Mi-am dat seama că personajele cele mai ușoare la prima vedere sunt cele mai grele. Ca să dau un nume, Stevie Wonder a fost o provocare, el fiind orb. E destul de greu să intri în pielea unui astfel de personaj, să fii credibil. E un show de imitație, până la urmă”, a spus Emi pentru FANATIK.