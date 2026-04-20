Care este obiectivul principal pe care Hagi îl are la națională. E obligatoriu să facă asta

Gică Hagi și-a fixat obiectivele la naționala României. Primele cuvinte ale noului selecționer. „Îmi place să mă uit la jucători foarte, foarte tineri, talentați, pe care trebuie să-i creștem"
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
20.04.2026 | 14:05
Care este obiectivul principal pe care Hagi il are la nationala E obligatoriu sa faca asta
Gică Hagi și-a fixat primele obiective la echipa națională. Ce vrea să vadă din partea jucătorilor
Naționala României are un nou selecționer. Gică Hagi a fost prezentat luni, la ora prânzului, de Răzvan Burleanu. Antrenorul și-a fixat primele obiective. „Regele” speră să reușească să construiască un lot competitiv, care să se bată cu șanse reale la calificarea la Campionatul Mondial.

Gică Hagi și-a fixat primele obiective la echipa națională. Ce vrea să vadă din partea jucătorilor

Una dintre întrebările jurnaliștilor prezenți la conferința de prezentare a lui Gică Hagi la echipa națională a fost legată de obiectivele fixate de antrenor pentru mandatul său. Tehnicianul a precizat că România trebuie să lupte pentru un loc la turneele finale și a subliniat că va încerca să creeze un lot cu adevărat competitiv.

„Acest grup arată că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile pe care le voi lua, să mai aduc ceva din pretențiile mele și, bineînțeles, anumiți tineri, poate din când în când, pentru că știți că mie îmi place să mă uit la jucători foarte, foarte tineri, talentați, pe care trebuie să-i creștem și să-i integrăm așa cum trebuie.

Dacă o să avem, dacă o să fie, aici putem să spunem dacă. Dar la primele două, la experiență și la cei mai buni din România, trebuie să vedem lucrul ăsta, e destul de simplu pentru mine. Și cred că avem un bagaj destul de bun de jucători care joacă afară, peste 20 de jucători în străinătate, și ceilalți care sunt în România, unde 3-4, chiar 5 echipe investesc foarte bine în jucători români”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

Ce contract are, de fapt, Gică Hagi la echipa națională. Obiectivul setat de Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost și el prezent la conferința de presă și a vorbit despre contractul lui Hagi la naționala de seniori. Acesta a precizat că înțelegerea este valabilă pentru patru ani și speră ca Gică Hagi să aibă rezultatele dorite. Prima competiție oficială în care „Regele” va sta pe bancă va fi Liga Națiunilor.

Prima întrebare mi-e adresată mie. Este un contract pe patru ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final de Campionat European. În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care ne dorim să o câștigăm, fiindcă știți foarte bine că prin traseul din Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un Campionat Mondial. Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi și v-am spus și eu la început, obiectivul pe care ni-l dorim este să câștigăm fiecare meci în parte”, a spus Răzvan Burleanu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
