Care este obiectivul real al Rapidului după ce a bătut CFR Cluj: “Ăsta e planul”

Rapid a reușit o victorie importantă în zona de vârf a clasamentului. Formația pregătită de Adrian Mutu a învins-o, scor 2-1 pe campioana „en-titre” CFR Cluj, . Daniel Niculae, președintele celor de la Rapid, , și a anunțat obiectivul Rapidului.

Daniel Niculae, despre meciul cu CFR Cluj: „Ne consolidează poziția în clasament”

Rapid s-a apropiat la 5 puncte de locul 1 după victoria cu CFR Cluj și a făcut un pas important spre atingerea obiectivului, după cum a mărturisit Daniel Niculae, fostul fotbalist de la Rapid, actualmente președintele giuleștenilor, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Niculae a început printr-o descriere a meciului de aseară cu formația lui Dan Petrescu

„Știam că vom avea probleme dacă le vom acorda lovituri libere în preajma careului sau cornere. De ce ne-am ferit nu am scăpat. Am primit gol din corner. Ocaziile lor au venit din faze fixe, însă mă bucur că am reușit să revenim chiar și atunci când am fost egalați, pentru că e greu să începi a doua repriză și să primești gol în fața unei echipe foarte bune. Din punctul meu de vedere, anul acesta, principala candidată la câștigarea campionatului este CFR Cluj. Este o echipă matură, o echipă bună și nu degeaba domină campionatul României de ani de zile.

Mă bucur pentru victoria noastră pentru că ne consolidează poziția pe care o avem acum în clasament. Ne apropiem de îndeplinirea obiectivului, de a ajungeîn play-off. Sperăm să ajungem mult mai repede decât ne-am propus și vom vedea ceea ce se va întâmpla”, a mărturisit Daniel Niculae, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Obiectivul Rapidului după victoria cu CFR Cluj, scor 2-1: „Ăsta e planul”

Daniel Niculae a mărturisit că pe viitor Rapidul se va bate la titlu în SuperLiga, însă deocamdată fotbaliștii ”alb-vișinii” trebuie să îndeplinească obiectivul stabilit pentru acest sezon, calificarea în play-off.

„Noi ne-am propus să ajungem să ne batem pentru câștigarea campionatului în viitorul apropiat, însă sezonul acesta obiectivul nostru este play-off-ul. Nu trebuie să sărim peste anumite etape pentru că dacă o vom face s-ar putea să ne creăm niște iluzii și să dăm suporterilor niște iluzii și se poate întoarce ca un boomerang.

Ne dorim play-off-ul. Suntem foarte bine în această perioadă în campionat. Vom vedea ce se întâmplă până la finalul campionatului. Sunt echipe bune. Avem o serie de meciuri cu echipe din fruntea clasamentului. Duminică vom avea un alt derby. Trebuie să ne menținem acolo sus. Ăsta e planul”, a declarat președintele celor de la Rapid în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Andone, unul dintre invitații celei de-a doua ediții a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a pus problema calificării în cupele europene pentru Rapid. Fostul antrenor al lui Dinamo l-a întrebat pe Daniel Niculae dacă giuleștenii sunt pregătiți pentru a se angrena și în Europa.

Daniel Niculae, despre Rapid în cupele europene: „Suntem pregătiți din toate punctele de vedere”

„Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Nu ne gândim la câștigarea campionatului. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pâmânt, trebuie să ne atingem obiectivul pe care l-am fixat sezonul acesta și acela de a intra în play-off. Apoi, vom lua lucrurile pas cu pas. Bineînțeles că avem și un plan B și un plan C, dar trebuie să le luăm pas cu pas”, a mai spus Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

În studio s-a vorbit și despre atmosfera impresionantă din Giulești. , în scaun cu rotile și a primit uralele fanilor. „În Giulești se iubește. Când te atașezi de un club ca Rapid nu ai cum să nu iubești la maximum. Și ați văzut emoția dintre fostul șef al galeriei și actuala galeriei și restul stadionului. Ceea ce se transmite din tribune, jucătorii transmit și ei mai departe pe teren. Există o emulație extraordinară între jucători și spectatori”, a declarat Daniel Niculae, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Președintele Rapidului a dezvăluit și ultimele detalii despe starea lui Cristi Săpunaru, care a încasat o lovitură cu capul de la adversari în meciul cu CFR Cluj. Oficialul giuleștean a mărturisit că Săpunaru va fi disponibil pentru derby-ul cu FCSB.

„Am fost la vestiar după cum fac la finalul oricărei partide. Încă se resimte după acea lovitură, dar așa se întâmplă la fotbal. Este un sport de contact. Ați văzut că jucătorii noștri nu se feresc de contact, vor să câștige, mai ales pe Giulești, în fața propriilor fani care au fost extraordinari aseară”, a declarat Daniel Niculae, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Întrebat dacă Săpunaru este disponibil pentru meciul cu FCSB, Daniel Niculae a răspuns afirmativ: „Săpunaru este ok. Categoric (n.r. joacă cu FCSB)!